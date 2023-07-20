MB'nin rezervleri 113,1 milyar dolara ulaştı
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 645 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolara ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 14 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 545 milyon dolar artışla 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Temmuz'da 69 milyar 836 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan, 41 milyar 681 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 645 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolardan 113 milyar 62 milyon dolara yükseldi.
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