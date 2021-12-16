MB faiz kararı açıklandı! Gram altından ilk tepki

Gram altın son dakika itibarı ile 884 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın, yarım ne kadar? Altın satmak için doğru zaman mı? 16 Aralık Perşembe gününe 850 lira seviyelerinden başlayan gram altın Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Gram altınla birlikte, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını da tırmanışa geçti.

GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR

Güne 850 lira seviyesinden başlayan gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantından çıkan faiz indirimi kararı sonrası 884 liraya ulaştı.

ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DE SÜRÜYOR

MB'nin politika faizini yüzde 15'te yüzde 14'e gitmesinin ardından çeyrek altın 1463, yarım altın ise 2 bin 927 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI SON DAKİKA

Cumhuriyet altını faiz indiriminin ardından 5953 liradan işlem görmeye başladı.

ENFLASYONDA GÖZLENEN YÜKSELİŞTE KUR ETKİLİ OLDU

Enflasyonda kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

DÖRT AYDA 500 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası faizde aşağı yönlü adımlarına sonraki aylarda da devam etti. Ekimde iki puan indirim yapan Merkez Bankası, kasım toplantısında da faizi 1 puan daha aşağı çekti.

Merkez Bankası böylece son 4 toplantıda faizde 5 puanlık indirime gitmiş oldu.