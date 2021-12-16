VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkel'den Mısır'a son kıyak! Giderayak onay verdi
MB faiz kararı açıklandı! Gram altından ilk tepki
Türkiye'de üretiliyor, 'Alman' diye satılıyor
BDDK'dan banka kredileri için talimat!
Asgari ücrette kritik gün
2020-2021'in en iyi iş kitapları seçildi
Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'den 8 aydır iz yok
Komedinin gözünü seveyim
Ödüllü piyanist Ankara'da konser verecek
2022'de albüm geliyor
Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
AK Parti'li Keşir'den ''Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlıyız'' vurgusu
"Türkiye faaliyet göstersin"
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması
Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için harekete geçtiler!
Türkiye'ye iş birliği çağrısı: Birlikte kurabiliriz
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Asgari ücret ne kadar olacak?
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu!
Kripto parada dudak uçuklatan vurgun!
Hangardan ilk kez çıktı
Bakan Kurum'dan tüm sektörlere “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı!
Fransız AFP'den Türkiye ile ilgili büyük skandal!
16 Aralık 2021 Perşembe 15:08:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 15:09:00

MB faiz kararı açıklandı! Gram altından ilk tepki

ABONE OL

Gram altınla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürmesinin ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Gram altın an itibarı ile 884 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın, yarım ne kadar? Altın satmak için doğru zaman mı? İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın son dakika itibarı ile 884 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın, yarım ne kadar? Altın satmak için doğru zaman mı? 16 Aralık Perşembe gününe 850 lira seviyelerinden başlayan gram altın Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Gram altınla birlikte, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını da tırmanışa geçti.

GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR

Güne 850 lira seviyesinden başlayan gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantından çıkan faiz indirimi kararı sonrası 884 liraya ulaştı.

ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DE SÜRÜYOR

MB'nin politika faizini yüzde 15'te yüzde 14'e gitmesinin ardından çeyrek altın 1463, yarım altın ise 2 bin 927 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI SON DAKİKA

Cumhuriyet altını faiz indiriminin ardından 5953 liradan işlem görmeye başladı.

ENFLASYONDA GÖZLENEN YÜKSELİŞTE KUR ETKİLİ OLDU

Enflasyonda kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

DÖRT AYDA 500 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası faizde aşağı yönlü adımlarına sonraki aylarda da devam etti. Ekimde iki puan indirim yapan Merkez Bankası, kasım toplantısında da faizi 1 puan daha aşağı çekti.

Merkez Bankası böylece son 4 toplantıda faizde 5 puanlık indirime gitmiş oldu.

Etiketler : Gram altın altın gram çeyrek
Kıyafetlerini gençlere hediye ediyor

Kıyafetlerini gençlere hediye ediyor
Küstüm size!

Küstüm size!
Yıldız'ı kıskanıyorum

Yıldız'ı kıskanıyorum
2022 güzel gelir inşallah!

2022 güzel gelir inşallah!
Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'

Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'
‘Dilberay'ın afişi çıktı

‘Dilberay'ın afişi çıktı
Pakistan'da yeni anlaşma

Pakistan'da yeni anlaşma
Melis'i tiye aldı

Melis'i tiye aldı
Yeni güzel Ankara'dan

Yeni güzel Ankara'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER