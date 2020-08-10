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10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:12:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:00:00

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre ise 0,1 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 24,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan artışla yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı

İstihdam edilenlerin sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 411 bin kişi azaldı ve 25 milyon 858 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4,7 puan azalarak yüzde 41,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayide 274 bin, inşaatta 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8'i tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 55,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 5,3 puanlık azalışla yüzde 47,6 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalışla yüzde 29,7 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan düşerek yüzde 17,4 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı mayısta bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 40,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 43 bin kişi gerileyerek 25 milyon 525 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek mayısta yüzde 47,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 32 bin kişi artarak 29 milyon 691 bin kişi olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 96 bin, inşaatta 107 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 72 bin, hizmette 174 bin kişi azaldı.

Kamu istihdamı yüzde 4,3 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu.

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