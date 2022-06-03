Memur ve emekli maaşları için 5 aylık zam oranı netleşti!

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03 Haziran 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 14:00:00

Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık fark kesinleşti! SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Kaynak: Sabah

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Emekli zammı son dakika haberleri TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon oranı sonrası yeniden gündeme geldi. 6 aylık veriyi bekleyen temmuz zammında 5 aylık oran kesinleşti. Bu noktada “en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?” soruları yanıt arıyor. 4 aylık veri yüzde 31,71 olarak ortaya çıkmıştı. Peki, mayıs ayı enflasyon oranı ne oldu? Emekli temmuz zammı ne zaman açıklanacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı…

Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayı maaş zammı da netleşiyor. 5 aylık rakam kesinleşirken, Merkez Bankası anketinin haziran tahminiyle 6 aylık rakam da hesaplandı. İşte emekli ve memur temmuz ayı maaş tablosu

Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık sadece 1 veri kaldı. İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği yeni emekli ve memur Temmuz zammı hesapları...

5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64, 5 aylık memur zammı 35,14, 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı...

Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre; 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67, 6 aylık memur zammı 39,17, 6 aylık enflasyon oranı 32,17 olarak hesaplandı.

Bu rakamlar öncesinde maaş tablosu şu şekildeydi;

En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye

Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak.

NOT: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.

UNVAN - OCAK MAAŞLARI (TL) - 5 AYLIK (TL) - 6 AYLIK (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999

MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457

VAİZ 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636

Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

Etiketler : memur emekli zam
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