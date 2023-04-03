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Martta fiyatı en fazla artan "dana eti" en fazla düşen "kara yoluyla yolcu taşımacılığı" oldu
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03 Nisan 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 11:30:00

Martta fiyatı en fazla artan "dana eti" en fazla düşen "kara yoluyla yolcu taşımacılığı" oldu

Kaynak: AA

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Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile "dana eti"nde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile "kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığında" gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dana eti fiyatlarındaki artışı yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 11,16 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 10,88 ile paket turlardaki artışlar izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,40 ile orta öğretim, yüzde 6,66 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları, yüzde 6,19 ile kahve, yüzde 5,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 5,38 ilaçlar, yüzde 4,96 ile makarna çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,01 ile sebzeler, yüzde 3,79 ile kadın giyimi, yüzde 2,15 ile erkek giyimi, yüzde 1,91 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,29 ile taze süt, yüzde 1,19 ile margarin, yüzde 0,96 ile katı yakıtlar, 0,89 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,42 ile şekerde görüldü.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren temel başlıklarBir önceki aya göre değişim oranı
Dana eti19,90
Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri15,16
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler11,16
Paket turlar10,88
Orta öğretim9,40
Yemek odası ve oturma odası mobilyaları6,66
Kahve6,19
Kümes hayvanları eti5,89
İlaçlar5,38
Makarna çeşitleri4,96

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen temel başlıklarBir önceki aya göre değişim oranı
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-6,25
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)-5,01
Kadın giyim-3,79
Erkek giyim-2,15
Diğer katı ve sıvı yağlar-1,91
Taze süt-1,29
Margarin-1,19
Katı yakıtlar-0,96
Kadın ayakkabısı-0,89
Şeker-0,42
Etiketler : tüik dana eti yolcu taşımacılığı

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