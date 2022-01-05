Marketlerde yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

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05 Ocak 2022 Çarşamba 11:13:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 11:36:00

Zincir marketlere kâğıt, bez çanta, file zorunluluğu getirildi

Kaynak: DHA

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Zincir market ve zincir mağazalara kasa önlerinde vatandaşın görüp kolay erişebileceği şekilde kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan düzenleme ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.

İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Plastik Poşet Komisyonu" toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede, plastik poşet ücretlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 01 Ocak 2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz."

Plastik poşet fiyatlarını 2019'da 25 kuruş olarak belirleyen ve bu yılda fiyatı sabit tutan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zincir market ve zincir mağazalara da yeni zorunluluklar getirdi.

Yeni yılla birlikte "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a eklenen madde ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.

Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara eklenen yeni madde ise şöyle:

"Zincir market/mağazalar, kasalarında plastik poşetlerin yanı sıra kağıt ve/veya bez ile file ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanı bulundurur ve müşteri tarafından talep edilmesi hâlinde ekipmanı ücretli/ücretsiz sağlar."

İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla uygulamaya alındı.

Etiketler : Şehircilik ve İklim Değişikliği Plastik Poşetler Usul ve Esaslar zincir market
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