Marketler korsan kota uyguluyor

İstanbul'da marketleri dolaşan ajans muhabirinin, "Sütlerde sınırlandırma var mı?" sorusu üzerine Şişli'de bulunan bir market çalışanı, "Sütlerde 2'den fazla satış yapamıyoruz. Yağ, şeker, süt gibi belli ürünlerde yasak var. Bu kararı market yönetimimiz verdi" dedi. 2 adet 5 kilogramlık sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyleyen Fatih'te bulunan bir market çalışanı ise, "Yağ ve sigarada sınırlandırma var. Gerçi bugün itibarıyla sigaraya zam geldi, sınırlandırma kalktı. Mesela 5 kilogramlık yağdan 2 tane alamıyorsunuz. Amaç her müşteriye ürün satmak ve diğer müşterilere yok dememek" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN İTİRAF ETTİ

Mecidiyeköy'de bulunan başka bir market çalışanı, "Bizde en fazla 5 süt alabiliyorsunuz. Ürünleri bekletiyoruz. Şu an yağ, şeker, süt ve sigarada sınırlandırma var" diye konuştu.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETTE BULUNABİLİR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKONDER) Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal, "Buna gizli stokçuluk diyoruz. Vatandaşların bu konuda kanunen yapabilecekleri çok şey var. Marketlerde sınırlandırmayla karşılaştıkları zaman bu durumu kolluk kuvvetlerine bildirebilirler. Ayrıca vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Bildirim uygulamasına şikayetlerini bildirebilirler. Bir de Gelir İdaresi Başkanlığı'da bir uygulama başlattı vatandaşlar oraya da şikayetlerini iletebilir" dedi.