Markalar yeni modellerini tanıtmaya başladı! Türkiye fiyatı belli oldu

Tamamen yenilenen ve Türkiye'de 13 Kasım'da 374 bin TL'den başlayan fiyatlarla yollara çıkacak olan yeni nesil Honda Civic'in Türkiye basın tanıtımı Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, toplantıda yaptığı konuşmada, Honda'nın en uzun ömürlü modeli olan Civic Sedan'ın üretildiği günden bu yana dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedi başarısına ulaştığını bildirdi.

Kılıçer, Türkiye'ye özel Civic LPG versiyonunun da başarısına dikkati çekerek, bu alanda Kocaeli'de LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını ve Civic Sedan'ın LPG'li versiyonunun Türkiye'de önemli başarı grafiğine sahip olduğunu ifade etti. Kılıçer, yıl sonu otomotiv pazar tahminlerini değiştirmediklerini, bu yıl için 650 bin adetlik bir pazar öngördüklerini ve Honda olarak da 30 bin adetlik satış hedeflediklerini kaydetti.

"ÖN SATIŞI TAMAMLANDI"

Otomobil talebini karşılama konusuna da değinen Kılıçer, şöyle devam etti: "Talebin bu kadar yukarıda oluşacağını açıkçası kimse kestiremiyordu. Daha doğrusu bizim bir pazar hedefimiz vardı. O pazar hedefine göre planlamamızı yaptık. Orada herhangi bir eksiğimiz yok. Son 5 yılın ekim satış ortalamalarına baktığımızda yaklaşık yüzde 50 düşüş var. Bu rakamlar da çok sağlıklı sonuçları göstermiyor. Hangi markanın satılabilir aracı varsa pazardan pay kapıyor. Yani müşteri kafasında bir model belirliyor, almaya çalışıyor ama gidip bulamayınca doğal olarak başka bir markayı tercih edebiliyor. Bu anlamda benzer bir sıkıntı bizde de var. Yani daha fazla adet sunabilsek daha fazla satış yapabileceğimizi biliyoruz. Bu son dönemde pazara sunduğumuz City, Accord, Civic gibi tüm modellerimiz için geçerli. Şu anda bayilerimizle konuştuğumda 13 Kasım'da satışa sunacağımız yeni Civic araçlarımızın yarısından fazlasının da ön satışının tamamlandığını söyleyebilirim.

BUGÜNE KADARKİ EN GELİŞMİŞ CİVİC

Verilen bilgiye göre, Yeni Civic Sedan'ın 11'inci neslinde güç aktarma organları geliştirilirken, yakıt verimliliği ve hızlanma performansı gibi önceki neslin güçlü yönleri korundu. Yeni Civic, geliştirilen motor özellikleri ve iyileştirilen CVT şanzıman ile yüksek verimlilik seviyesini ve gelişmiş sürüş keyfini bir arada sunuyor.

Yeni nesil Civic Sedan, yakıt verimliliği sağlarken, 1.5 litre VTEC Turbo LPG motor seçeneğine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Honda'nın insan odaklı tasarım yaklaşımı ile geliştirilen 11'inci nesil Civic Sedan'da teknolojik özellikler de sürücüye fayda sağlamak için kullanılıyor. Bu yaklaşımın sonucu olarak bugüne kadarki en gelişmiş Civic ortaya çıkarken, standart olarak tüm donanım paketlerinde Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu olan bilgi-eğlence sistemi sunuluyor. Ayrıca Executive+ versiyonunda akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği yer alıyor.

Yeni nesil Civic Sedan'da sürücü ve yolcu güvenliği için alınan tedbirler de dikkati çekiyor. 11'inci nesil Civic Sedan'da sunulan Honda SENSING teknolojisi ile önceki nesilden iki kat daha geniş (50 derece yerine 100 derece) alanı tarayan ön kamera kullanılıyor. Honda'nın gelişmiş sürüş destek teknolojileri ise güvenli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Önceki nesil Civic Sedan modellerinde bulunan güvenlik donanımlarına ek olarak Executive+ paketinde sunulan ve sağ yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan Lanewatch özelliği sayesinde yolun sağ tarafı multimedya ekranında görüntülenebiliyor. Yeni nesil Civic Sedan; metalik sis mavi, metalik meteor gri ve metalik kiraz kırmızı gibi yeni renklerinin yanı sıra platin beyaz, metalik gümüş gri ve kristal siyah olmak üzere toplam 6 farklı gövde rengiyle yollara çıkacak yeni Civic Sedan'ın satış fiyatları ise VTEC Turbo ECO (LPG); Premium ECO-374 bin TL, Elegance ECO-410 bin TL, Executive ECO-440 bin TL ve VTEC Turbo (Benzin); Elegance-402 bin TL Executive-435 bin TL olarak açıklandı.

YENİ RANGE ROVER TANITILDI

Öte yandan Range Rover'ın beşinci nesli Londra'daki Royal Opera House'da tanıtıldı Yeni Range Rover, 3 litre hacmindeki 350 bg güç üreten, Mild Hybrid teknolojili dizel motoruyla, standart ve uzun aks aralığı seçenekleri ile 2022 yılında Türkiye'de satışa çıkacak. HSE ve Autobiography'ye ek olarak Yeni Range Rover, lansman senesine özel First Edition donanım paketi ile de sunulacak. Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 5.468.000TL olacak.

DÜŞÜK SÜRTÜNME KATSAYISI

Markanın MLA-Flex olarak adlandırdığı esnek modüler mimarisi, kullanıcısına daha geniş yaşam alanıyla birlikte daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ayrıca Land Rover'ın Entegre Şasi Kontrol Sistemi, bugüne kadar Land Rover'ın geliştirdiği en yetenekli ve teknolojik şasi olma özelliğine de sahip. Yeni Range Rover, Land Rover'ın ödüllü Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisini şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dokunmatik ekranla bir adım ileriye taşıyor. İç mekanın mimari hafifliğini somutlaştıran 13,1 inçlik kavisli ekran, tüm ana araç fonksiyonlarının kontrolünü sağlıyor.

DİJİTAL LED FAR TEKNOLOJİSİ

Yeni Range Rover sahip olduğu üst düzey konfor ve lüksü, gelişmiş teknolojik donanımlarıyla da destekliyor. Bu donanımlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Dijital LED far teknolojisi.

Bu teknoloji sayesinde farlar, yaklaşık 500 metrelik alanı aydınlatarak daha geniş bir görüş alanını kullanıcısına sunuyor. Dijital LED far teknolojisi, milyonlarca mikro aynadan oluşan bir filtre kullanarak ışık hüzmesini istenilen noktaya yüksek çözünürlükle iletiyor.

Yeni Range Rover, Kabin Hava Temizleme Sistemi Pro ile lüks SUV segmentine yenilik getiriyor. Dual-NanoeTM X teknolojisini kullanan sistem, kokuları ve virüsleri önemli ölçüde azaltırken, PM2.5 Kabin Hava Filtrelemesi ile hava kalitesini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

KONA TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

Hyundai Assan, B-SUV sınıfındaki elektrikli SUV modeli KONA'yı Türkiye'de satışa sundu. 484 km menzile sahip aracın fiyatları da açıklandı. KONA Elektrik, Progressive donanım paketiyle, motor ve menzil olarak ise 2 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor.

Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. KONA Elektrik Progressive 100 kW 487.000 TL, KONA Elektrik Progressive 150 kW ise 734.000 TL'ye satılıyor.

CITROEN C4 TÜRKİYE'DE

Citroen'in SUV'a evrilen modeli C4'de Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın modellerinde değişimi ne kadar sevdiğini yeni C4'te de bariz görülüyor. Daha önceki versiyonlarında hatchback olarak karşımıza çıkan araç SUV rüzgarına kapılan modellerden. C4 artık bir kompakt SUV'a dönüşmüş durumda.

4 farklı motor ve donanım seçeneği bulunan Yeni Citroen C4'ün fiyatları da belli oldu. Aracın benzinli motorlarda lansmana özel 219.000 TL'den başlayan fiyatları donanıma göre yine lansmana özel 347.000 TL'ye kadar çıkıyor. Dizel motorlarda da lansmana özel fiyatlar 327.000 TL'den başlıyor ve 367.000 TL'ye kadar çıkıyor.