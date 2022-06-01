Mardin Ovası'nda 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor

Mardin'de bu sezon 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mardin'de üreticiler tarlalarından yüksek buğday verimi bekliyor.

Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde müzayede alanları, depolar, silolar ve tarlalarda biçerdöverler hazır hale getirildi. Sulu tarım arazilerinde bir hafta içinde hasat başlayacak.

Mardin'de geçen yıl 1 milyon 200 bin ton buğday hasadı yapılırken, bu yıl 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine, Kızıltepe, Artuklu, Derik ve Nusaybin ilçelerini kapsayan Mardin Ovası'nda 3 milyon dekar verimli ekili arazilerinin bulunduğunu kaydetti.

Bunun yüzde 70'nin sulanabilir tarım arazisi olduğunu, çiftçilerin kendi imkanlarıyla açtığı artezyen kuyularında sulama yapıldığını anlatan Öter, şunları söyledi:

"Geçen sene sadece sulu alanda hasat yapıldı. Bu sene çok büyük umutlarımız var. Mart ayına kadar güzel yağmur yağdı. Kuru alan için can suyu diye tabir edilen nisan yağmurları yağmadı ama sulu alanlar iyidir. Geçen seneden dahi iyi bir verim bekliyoruz. İnşallah bir olumsuzluk olmazsa güzel bir mahsul bekliyoruz. Geçen sene Mardin Ovası'nda 1 milyon 200 bin ton civarıydı, bu sene 1,5 milyon ton buğday bekliyoruz. Türkiye'nin yıllık buğday üretiminin yaklaşık yüzde 10'u ilimizde üretiliyor."

"Adım atacak yer bulamayacağız"

Bu topraklarda çok kaliteli buğday yetiştiğini belirten Öter, önümüzdeki günlerde hasada başlayacaklarını vurguladı.

Hasadın çok yoğun ve bereketli geçeceğini dile getiren Öter, şöyle devam etti:

"Orta Doğu'nun en büyük hububat merkezimizde günde yaklaşık 3 bin kişi istihdam ediliyor. 247 depomuz var. Her bir depoda yaklaşık 750 ton hububat boşaltabiliyoruz. Ayrıca çevremizde üyelerimizin çelik siloları var. Merkezimiz alanında 300 bin tona yakın ürün satılıp alınıp muhafaza edilebiliyor. Şu anda hazırlığımız var. Depolarımız boşalmış. Yeni mahsule hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki hafta burası cıvıl cıvıl olacak büyük bir hareketlenme olacak. Adım atacak yer bulamayacağız. Biçerdöver tarlada hasat biçecek, kamyonlar peşi sıra gelip burada ürün boşaltacak. Bir taraftan yüklenip batı illerine ve Mardin OSB'ye gidecek. Buranın buğdayı bu kadar kaliteli ki ülkemizin her tarafına gidiyor. "

"GAP suyunun gelmesi verimi artıracak"

Toprakların ülkenin milli serveti olduğunun altını çizen Öter, GAP suyunun bereketli topraklarıyla buluşmasını dört gözle beklediklerini kaydetti. Öter, "Dünyada gıdanın önemi son günlerde daha da ortaya çıktı. Gıdanın ham maddesi buğday da bu topraklarda çok güzel yetiştiriliyor." dedi.

GAP kapsamında sulama kanallarının bitirilmesini istediklerini belirten Öter, "Sulama kanalı bitirse hem verim artar hem de maliyet düşer." ifadesini kullandı.

Hububat Merkezinde esnaf Salih Demir, susuz alanlardaki buğdayın hasadının yapıldığını, yakın bir zamanda sulu tarımdaki alanların hasadının yapılacağını belirterek, hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

"Verimli topraklarda en kaliteli buğday burada yetişiyor. İnşallah bu sene güzel bir verim bekliyoruz." diyen Demir, hasat hazırlıklarını bitirdiklerini ifade etti.

Kızıltepe ilçesinde çiftçi Remzi Tekin de "Hazırlıklarımız bitti. Bu sene güzel geçmesini bekliyoruz. İnşallah bereketli olur." dedi.

Tekin, GAP suyunun gelmesiyle kuru alanlardan da aynı verimi alabileceklerini söyledi.

Artuklu ilçesinde çiftçilik yapan Tacidin Deniz de bu sene sulu tarımda dönüm başına yaklaşık 800 kilogram buğday beklediklerini kaydetti.