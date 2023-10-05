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05 Ekim 2023 Perşembe 10:31:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 10:31:00

Malatya'dan eylülde yaklaşık 37,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan eylül ayında 37 milyon 884 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentten eylül ayında gerçekleştirilen ihracat bir önceki aya göre yüzde 15 arttı.

Kentin eylül ayındaki ihracatı geçen senenin aynı ayına göre ise düştü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremler sonrası toparlanma sürecinde sanayicilere, ihracatçılara ve çalışanlara tüm zorluklara rağmen vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Malatya'nın daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Malatya sanayisi 6 Şubat öncesine dönemedi, personel sıkıntımız devam ediyor. Deprem bölgesine verilen destek ve kolaylaştırıcı adımlar artarak devam etmeli. Rekabetçi konumumuzun sürdürülebilirliği için yeni destekler şart. Bununla birlikte finansmana ulaşım ve maliyetlerin yüksek oluşu da en büyük sorunlarımız arasında yer alıyor. Dünya geneli ekonomik göstergelere baktığımızda, dolar değer kazandıkça maalesef tüm dünyada ham madde maliyetleri artıyor. Bu sebeple üretimlerimizde katma değeri artırmak ve sağlam adımlar atmak zorundayız."

Etiketler : Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kahramanmaraş depremleri Malatya ihracatı eylül ihracatı
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