“Mağaza açılışları köşe kapma yarışına döndü, gözümüz kulağımız yeni yasada”

Bu yıl "Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün; "Binlerce işletmemizin gözü kulağı Perakende Yasası'nda. Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını istiyoruz. Yerel işletmecilerin artan maliyetler karşısında rahat nefes alabilmeleri ve sektörde haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için destek bekliyoruz" dedi.



Ömer Düzgün hükümetten destek beklentisi konusunda, "Her köşe başında birbiri ile köşe kapmaca yarışına giren mağazaların açılış kriterlerinin bir sistem ve kurala bağlanması, ürün fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, şhrinkflasyonun (gramaj düşürmenin) sona ermesi yerli ve milli gıda perakendecisinin, üreticisinin geleceği için büyük önem arz ediyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2021, "Gelecek" teması ile kapılarını açtı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün; "Dünyada ve ülkemizde zor bir 18 ay yaşadık. Koronavirüs pandemisinde dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken, küresel ticaret yüzde 10'a yakın daraldı. Uluslararası doğrudan yatırımlar ise yüzde 42 azaldı. Dünya gıda fiyatları son 7 yılın en yüksek rekorunu kırdı. Birçok Avrupa ülkesinde tedarik zincirinde aksamalar yaşandı. Söz konusu ülkelerin birçok zincir mağazasında kaotik görüntüleri izledik. Ülke olarak özellikle gıda ve perakendede biz daha şanlıydık. Üreticimiz, lojistikçimiz, satış mağazalarımız, tedarik zincirini oluşturan tüm halkalarla bu olumsuz süreci başarıyla yönettik. Sağlık neferlerimiz, güvenlik güçlerimiz, üretim sektörümüz gibi bizler de görevimizin başında olduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için market mağazalarımızda ve eve teslimat yaparak ihtiyaçları karşıladık. Zor günleri geride bırakıyoruz. Esas önemli olan bugünden itibaren geleceğimizi şekillendirmek" dedi.

"15 YILDIR OLDUĞU GİBİ ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZ"

TPF'nin 15'inci kuruluş yıldönümünü kutladığını belirten Ömer Düzgün; "Kuruluşumuzdan bugüne bizim gibi yerelin yanında olan, bu ülkenin insanı için çalışan, bu ülkenin ekonomisi için yatırımlarına devam eden iş ortaklarımızla ilerledik. Bugün ve yarın geleceğimizi konuşacağız. Yeni kuşaklar hayata katılıyor, beklentiler değişiyor. Mağaza enflasyonu ise yenilikçi kollarla birlikte hızla artıyor. Geride bıraktığımız 15 yılda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da önceliğimiz vatandaşımız olacak. 5 bini aşkın mağazamızda, 100 bini aşkın çalışanımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin ve vatandaşlarımız için faydalı olacak her projenin, her kararın yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

"YENİ YASANIN İVEDİLİKLE TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Konuşmasında son yıllarda gıda perakendesinde yaşanan sorunlara da değinen TPF Başkanı Düzgün şöyle konuştu: "Sektörümüzün tüm taraflarının ortak bir noktada buluşamaması, geleceğe yönelik ortak kararlar alamaması, ortak söylem geliştirememesi nedeniyle son yıllarda hepimiz zor günler yaşadık. Bundan sonraki süreçte ortak hedef ve inançla hareket edemezsek benzer sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Bu nedenle binlerce işletmemizin son dönemde gözü ve kulağı Perakende Yasası'nda. Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını bekliyoruz. Perakende ticaretinin yasa ile en kısa sürede garanti altına alınmasıyla, işletmecilerimiz, esnaflarımız derin bir nefes alacak, rekabet avantajı kazanacak. Ekonomik olumsuzluklarda perakende işletmeleri sorunun kaynağına inilmeden sorgulanıyor. Sektörümüzdeki olumsuzluklara rağmen işletmecilerimiz pek çok alanda katma değer yaratmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte; ürün fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, Şhrinkflasyonun (gramaj düşürmenin) sona ermesi, yaşanması muhtemel olan kuraklık nedeniyle üretim ürün temininde, ihracatta gerekli tedbirlerin alınması müşterilerimiz ile bizi karşı karşıya bırakmayacak. Ayrıca yerel yatırımcının, işletmecinin nefes alabilmesi için mağaza açılış kriterlerinin de belirlenmesini talep ediyoruz. Hiçbir kurala tabi olmadan sayısal büyüme odağıyla açılan, her köşe başında birbiri ile köşe kapmaca yarışına giren mağazaların açılış kriterlerinin bir sistem ve kurala bağlanması hem geleneksel kanalda hizmet veren işletmelerimizin ve aynı zamanda yerli ve milli gıda perakendecisi ile üreticisinin geleceği noktasında çok büyük önem arz ediyor. Bu konularda destek bekliyoruz."

"YEREL ZİNCİRLERİN BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 15"

Yerel zincirlerin 2020 yılında 10 bin kişiye yeni iş kapısı yarattığını belirten Düzgün; "Devraldığımız bayrağı daha da ileri taşımak, bulunduğumuz ilçelerde, şehirlerde, Türkiye'ye daha fazla katma değer sağlamak, yeni başarı hikâyeleri yazmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yıl istihdamı artırma sözü veriyoruz. Bugüne kadar mahcup olmadık, ne mutlu ki 100 bin kişilik istihdam barajını aştık. Çalışan ailemiz büyümeye hızla devam ediyor. Ciromuz 45 milyar TL'ye ulaştı. Yerel zincirler olarak bu yıl yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımla tek yürek halinde hareket edip, yeni başarı hikayeleri yazacağımıza inancımız tam" dedi.