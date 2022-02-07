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07 Şubat 2022 Pazartesi 11:27:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 11:27:00

Maaşlar ocak farkı ile hesaplara yatıyor

Kaynak: AA

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Milyonlarca vatandaşın beklediği 2022 yaşlı ve emekli maaşı haberi geldi. Şubat 2022 yaşlı ve engelli maaşı ocak ayından kaynaklanan fark ile hesaplara yatıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri için açıklamada bulundu.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI OCAK FARKI İLE HESAPLARA YATIYOR

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili bilgi verdi. Şubat ayı içinde toplamda 1 milyar 830 milyon TL ödeme yapacaklarını belirten Yanık, "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL'den 1084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL'den 865 TL'ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL'den 1298 TL'ye yükseldi. Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ÖDEMELER 9 ŞUBAT'A KADAR HESAPLARA YATMIŞ OLACAK

Bakan Yanık, ödemeleri 9 Şubat'a kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti. Yanık ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü aktararak, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" dedi.

Etiketler : Bakan Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı OCAK
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