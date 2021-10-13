Yüz binlerce kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor

Pandemiyle birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektöründe şirket sayısının 350 bine ulaşması bekleniyor. Lojistik sektörü de dahil bu alanda çalışmak için en az 1 milyon kişiye ihtiyaç var. Maaşlar, 7 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor

Milliyet'in haberine göre bazı sektörler bünyesine katacak gençler arıyor. Bu sektörlerin başında pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye'de daha da büyüyen e-ticaret geliyor. Türkiye'de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Bu nedenle insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

YENİ ŞİRKETLER AÇILIYOR

E-ticaretin Davos'u olarak kabul edilen World Ecommerce Forum, 21 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek. Sektörü buluşturacak forum öncesinde uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF'in Başkanı Ömer Nart'tan Türkiye'deki e-ticaret sektörü hakkında bilgi aldık. "2020'de Türkiye'de e-ticaret hacmi, 2019'a göre yüzde 66 artış göstererek 226.2 milyar liraya yükseldi. Ayrıca, 2019'da e-ticaret hacminin genel ticarete oranı yüzde 10 civarındaydı, 2020'de yüzde 16 oldu" diyen Nart, pandeminin etkisiyle yakalanan bu ivmenin artarak devam edeceğini söyledi.

Bu artışın, insan kaynağı açığı başta olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini kaydeden Ömer Nart, 2019'da 70 bin civarında e-ticaret firması faaliyet gösterirken bu sayının 260 bine çıktığına dikkat çekti ve ekledi: "Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor. Ama nitelikli personel bulunamıyor. Bu sebeple e-ticarette ciddi bir yetişmiş işgücü sorunu var. 2021 sonunda bu alanında faaliyet gösteren firmaların sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Yani insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Şu andaki ihtiyacın lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişi olduğunu tahmin ediyoruz."

BÖLÜM ŞARTI YOK

E-ticaret firmalarında çalışmak için bölüm şartı bulunmuyor. Pazarlama, işletme ve internet sistemleri üzerinde deneyimi olan ve kendini geliştiren herkesin bu alanda ilerleyebileceğini dile getiren Nart, "Sektörde işletme mezunları da var, halkla ilişkiler mezunları da. Ama İngilizce temelli bölümlerden mezunlar bu alanda hızlı yükseliyor. İngilizce işletme, dış ticaret, pazarlama, uluslararası ticaret ve lojistik gibi bölümlerden mezun olanlar daha başarılı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

E-ticarette kendini geliştirmek isteyenler için birçok eğitim programı düzenleniyor. MEB tarafından onaylanmış Türkiye'nin ilk ve tek e-ticaret ve e-ihracat okulu olan Worldef Business School da bunlardan biri. Eğitimler hakkında bilgi veren Ömer Nart, "Eğitimlerde e-ticaret sitesi kurulumundan tedarik zinciri yönetimine, dijital pazarlamadan e-ticaret hukukuna kadar birçok başlıkta bilgiler veriyoruz. Eğitim süreleri değişiyor. Ücretlerimiz de 450 TL'den başlıyor" dedi.

FİRMALAR PEŞLERİNDE

Bu alanda işe başlayan gençlerin birkaç yıl içinde maaşlarının 7-8 bin TL'ye kadar yükselebildiğini aktaran Ömer Nart, şunları söyledi: "Kişinin yeteneklerine göre bu rakamlar değişiyor. Yazılımcılar, dijital pazarlamacılar gibi iş kollarında 10-20 bin TL civarı maaş alanlar var. E-ticaret müdürleri ve direktörler ise 20-30 bin TL arasında maaş alıyorlar. Kendini geliştiren kişilerin sektörde bir anda yıldızı parlıyor ve herkesten teklif gelmeye başlıyor."

İSTANBUL'DA BÜYÜK BULUŞMA

World Ecommerce Forum, dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarını buluşturuyor. Bu yıl 21 Ekim'de İstanbul'daki Mandarin Oriental Bosphorus'ta, 8.'si düzenlenecek forum, katılımcılara yeni network imkânları sağlayacak. Etkinlikte, pandeminin uluslararası ticarete etkilerinden dijital diplomasiye, otomasyondan küreselleşmeye kadar birçok konuda alanında uzman isimler tecrübelerini paylaşacak.

Ana teması, "E-Ticaretin Rönesansı-Avrasya'nın Dijital Başkenti: İstanbul" olarak belirlenen forumda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Lüksemburg Başbakanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Jean-Claude Juncker da forumun katılımcılar arasında bulunuyor.