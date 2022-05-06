VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat yakalandı
'AB'nin kalbi' Brüksel'de Rusya izleri siliniyor
"Türkiye'ye teşekkür ederiz"
Annemizden öğrendik
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Türkiye düşmanlarının kabusu olacak!
Ameliyat öncesi PCR testi kaldırıldı
Türk askeri, 10 gündür denizde mahsur kalan 17 düzensiz göçmeni kurtardı
Muş'ta göçerlerin yayla mesaisi başladı
Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılıkla sonuçlanıyor
Erciyes Kayak Merkezi ve Ilgaz Dağı ile Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Müsilaj tedbirleri ilk meyvesini verdi
Ukrayna: Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 kişi daha kurtarıldı
Tuzla'da tersanede 4 işçi karbondioksitten zehirlendi
Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 3 milyon kişi hava yolunu tercih etti
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
LNG ithalatı küresel ekonomik toparlanmayla yükseldi
Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar kıyı avcılığına hazırlanıyor
Sağlıksız yaşam tarzı alzaymır riskini iki kat artırıyor
Başkan Erdoğan ve Aliyev açacak
AN VE ZAMAN “Özgenur Reyhan Güler”
DTÖ, Türkiye'yi haklı buldu
İki gözü de süper görüyor
KADES'e en çok çocuklar basıyor
06 Mayıs 2022 Cuma 13:27:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 13:27:00

LNG ithalatı küresel ekonomik toparlanmayla yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Küresel (sıvılaştırılmış doğal gaz) LNG ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 372,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği raporundan derlediği bilgilere göre, geçen yıl 44 ülke LNG ithalatı, 19 ülke LNG ihracatı yaptı.

Bu dönemde, küresel LNG ithalatı 2020 yılına göre yüzde 4,5 artarak 372,3 milyon ton oldu. İthalatın yüzde 36,6'sı (136,3 milyon ton) kısa dönemli ve spot sözleşmelerle gerçekleştirildi.

Raporda, "Karantina sonrası ekonomik toparlanma ve kömürden gaza geçişin devam etmesi LNG ithalatında artışa neden oldu." ifadesi kullanıldı.

En fazla LNG ihraç eden ülkeler sırasıyla Avustralya, Katar, ABD ve Malezya oldu.

Küresel LNG talebinin yüzde 73'ü Asya kıtasındaki ülkelerden geldi. Çin, 79,3 milyon tonla küresel piyasanın en büyük ithalatçısı oldu. Bu ülkeyi 74,3 milyon ton LNG ithalatıyla Japonya izledi. Çin'in hükümet politikası olarak belirlediği temiz hava sahasına erişim için kömürden doğal gaza yönelmesi de ithalat artışında etkili oldu.

Avrupa'nın LNG ithalatı yüzde 8 azaldı

Avrupa'nın LNG ithalatı, Asya'daki talep artışı nedeniyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8 azalışla 75 milyon tona geriledi.

Kıtada en fazla LNG ithalatını 13,8 milyon tonla İspanya ve 12,3 milyon tonla Fransa yaptı. Birleşik Krallık, Türkiye ve İtalya da Avrupa'da en fazla LNG ithal eden ilk 5 ülke oldu.

Türkiye, geçen yıl 4,3 milyon tonu Cezayir'den ve 1 milyon tonu Nijerya'dan olmak üzere 10 milyon ton LNG ithal etti. LNG alınan diğer ülkeler ise Ekvator Ginesi, Norveç, Mısır, ABD ile Trinidad ve Tobago olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi LNG Terminali ve yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG Terminali olmak üzere karada kurulu iki LNG ithalat terminali bulunuyor. Ayrıca İzmir Aliağa'da özel sektöre ait bir yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) aktif olarak kullanılıyor. İkinci FSRU Ertuğrul Gazi de Hatay Dörtyol'da hizmet veriyor.

Etiketler : 44 ülke LNG ithalatı Türkiye Marmara Ereğlisi LNG Terminali
Kardeşler bir arada

Kardeşler bir arada
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi
Çekimler güzel geçiyor

Çekimler güzel geçiyor
Yeğenle gezinti günü

Yeğenle gezinti günü
Finale kalamadı!

Finale kalamadı!
Düğün öncesi tatil

Düğün öncesi tatil
Bayramda karavan tatili

Bayramda karavan tatili
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
Aman çocuklar duymasın!

Aman çocuklar duymasın!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER