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22 Haziran 2021 Salı 10:33:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 10:33:00

Lisanslı depoculukta verilecek destek ödemeleri belli oldu

Kaynak: AA

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Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edenlere verilecek destekler belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; üreticilere verilmesi planlanan kira, nakliye ve analiz ücretleriyle haksız rekabetin önüne geçmek amaçlanıyor.

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve üretici örgütlerine verilecek kira, nakliye ve analiz ücretleri belirlendi.

Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerin fiyatlarının düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamalarını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarımsal ürün ticareti ile tarıma dayalı sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesini amaçlayan Lisanslı Depoculuk Sistemi'ne ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle desteklenmesini kapsıyor.

Buna göre, lisanslı depoculuk destekleme ödemeleri, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler ve üretici örgütlerine, buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği, pamuk, fındık, Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için yapılacak.

HAKSIZ REKABETE SON

Söz konusu ürünler için kira desteği ödemesi aylık ton başına 6 ila 30 lira, nakliye desteği ton başına 25 ila 100 lira ve analiz desteği 6 ila 50 lira arasında olacak.

Kararla belirlenen ödemelerden haksız yere faydalandığı tespit edilenler ve idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.

Etiketler : Lisanslı depolar Resmi Gazete Tarımsal Ürünler
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