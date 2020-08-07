Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Limon ihracatında ön izin şartıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre limon ihracatındaki ön izin şartı kaldırıldı. Kararda ayrıca tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüldüğü ifade edildi.