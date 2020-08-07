07 Ağustos 2020 Cuma 00:43:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 00:43:00
Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Kaynak: AA
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Limon ihracatında ön izin şartını kaldıran karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Limon ihracatında ön izin şartıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre limon ihracatındaki ön izin şartı kaldırıldı. Kararda ayrıca tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüldüğü ifade edildi.
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