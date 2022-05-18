Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı nisanda artarken yük miktarı azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, nisan ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisanda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 1 milyon 67 bin 295 TEU'ya yükseldi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 4 milyon 254 bin 531 TEU olarak kayıtlara geçti.

Nisanda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 799 bin 378 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 395 bin 761 TEU'ya, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 0,5 artarak 403 bin 617 TEU'ya çıktı.

Transit konteyner miktarı bu dönemde yüzde 9,4 artarak 196 bin 378 TEU'ya yükseldi.

En fazla konteyner elleçleme işlemi, Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 249 bin 74 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Burayı, Kocaeli ve Mersin liman başkanlıkları takip etti.

Deniz yoluyla yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 106 bin 276 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla konteyner boşaltmasını ise İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu.

Yük miktarı artış kaydetti

Nisanda limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalarak 45 milyon 228 bin 212 ton oldu.

Ocak-nisan döneminde elleçlenen yük miktarı ise yüzde 6,6 artarak 180 milyon 589 bin 493 ton olarak kayıtlara geçti.

Nisanda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 13 milyon 117 bin 262 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 5,3 azalarak 18 milyon 943 bin 699 ton oldu.

Dış ticaret taşımaları da aynı dönemde yüzde 5,4 azalarak 32 milyon 60 bin 961 tona geriledi. Transit yük taşımaları yüzde 12,7 artışla 7 milyon 197 bin 777 ton olurken, kabotajda taşınan yük miktarı 5 milyon 969 bin 474 tonla yüzde 14,8 artış gösterdi.

Limanlarda en fazla ham petrol elleçlendi

Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 001 bin 820 ton yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Burayı, Aliağa ve İskenderun liman başkanlıkları takip etti.

Elleçleme miktarına göre en fazla artış, ham petrol yük cinsinde oldu. Bunu, buğday ve mahlut cinsleri izledi.

Nisanda limanlarda 7 milyon 948 bin 300 ton ham petrol yükü elleçlemesi gerçekleşti. Ham petrol, 500 bin 141 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında yüzde 6,7'lik artışla en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 456 bin 264 ton artış ile buğday ve mahlut (Meslin) ve 372 bin 781 ton artış ile demir cevheri ve konsantreleri yük cinsleri takip etti. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ise 965 bin 118 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 868 bin 279 tonluk düşüş ile kok ve kok kömürü ve 210 bin 158 tonluk düşüş ile motorin takip etti.

Deniz yoluyla en fazla ihraç edilen yük cinsi de klinker oldu.

Deniz yoluyla yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 312 bin 333 ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bu ülkeyi, İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımalar izledi.

İthalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 895 bin 821 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti.