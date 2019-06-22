Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte

Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bankanın son yeniliklerinden biri de, piyasaları cebe taşıyan mobil uygulama TradePlus!

TradePlus ile tüm faizsiz Hazine yatırım ürünlerini tek platformda topladıklarını dile getiren Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, “Kuveyt Türk olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla her geçen gün daha da artırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız TradePlus ile bireysel ya da tüzel olsun tüm müşterilerimiz yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım ürünlerini kolaylıkla takip edebiliyor, anlık fiyatlarla işlem yapabiliyor ve alış-satış emri verebiliyor” dedi.

“Sukuk ve forward işlemleri de yakında TradePlus’ta”

Hafta içi her gün 24 saat boyunca piyasaları izleyip işlem yapma imkânı sunan TradePlus uygulamasını geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Ahmet Albayrak, “Müşterilerimizin borsa, sermaye piyasaları ve emtia piyasalarında daha geniş ürün yelpazesine daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çok yakında müşterilerimiz, TradePlus’ta kira sertifikaları (sukuk) ve forward işlemlerini de gerçekleştirebilecekler” açıklamasında bulundu.

Kuveyt Türk TradePlus’ın sunduğu ayrıcalıklar

TradePlus mevcut hesaplarla entegre bir şekilde çalışır ve yapılan işlemler müşterinin hesabına yansır.

Yatırım fonu, hisse senedi, 5/24 anlık kurlarla döviz ve kıymetli maden işlemleri yapılabilir.

Alım-satım emri verilebilir. Emir verildiğinde banka kuru, müşteri tarafından belirlenen kur seviyesine geldiğinde işlem gerçekleşir ve e-postayla bilgilendirilme yapılır.

Döviz ve kıymetli maden ürünlerine yönelik gelişmiş grafik teknolojisi ve teknik analiz araçları kullanılabilir.

Piyasa haberleri takip edilebilir ve paylaşılabilir.

Alarm özelliği sayesinde döviz kuru belirlenen seviyeye geldiğinde bildirim alınabilir.

Uygulama Android veya iOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlara indirilebilir.

Henüz Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar, uygulamayı telefonlarına indirdikten sonra “Müşteri ol” menüsü üzerinden müşteri olup uygulamayı kullanmaya hemen başlayabilir.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Hakkında

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk), 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan banka; müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji - inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlar ile sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın bankacılığı alanında adım atan ilk katılım bankası olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk banka sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir banka tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 418 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki banka iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.