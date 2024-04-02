VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay takvime ilişkin süreç gelecek hafta başlayacak
Bakan Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
Gümrük kapılarında zehir tacirlerine geçit verilmiyor
Hamas: Gazze'de Filistinli olmayan bir gücü istemiyoruz
İTO martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
02 Nisan 2024 Salı 13:15:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 13:15:00

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 5 yılda yüzde 52 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya genelinde temiz enerji kaynaklarına yönelimin artmasıyla yenilenebilir enerji projelerinin kapasitesi geçen yıl 2019 yılına göre yüzde 52 artışla 3 bin 869 gigavata ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) "Yenilenebilir Enerji Kapasite İstatistikleri 2024" raporundan derlenen bilgilere göre, 2019-2023 yıllarında yenilenebilir enerjide en büyük artış güneş enerjisi santrallerinde (GES) yaşandı.

Söz konusu dönemde güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü yaklaşık yüzde 138,5 artışla 1419 gigavata yükseldi. Bunu, yüzde 63,5 artış kaydeden rüzgar enerjisi santralleri izledi. Küresel rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) toplam kurulu gücü 1017 gigavat olarak kayıtlara geçti.

Biyokütle santrallerinin kurulu gücü aynı dönemde yüzde 20 artarak 150 gigavata, jeotermal enerji santrallerinin (JES) kurulu gücü ise yüzde 7,1 artışla 15 gigavata ulaştı.

Hidroelektrik santrallerinin (HES) kapasitesi ise 5 yılda yüzde 6,4 artarak 1268 gigavat oldu.

Kurulu güç ve 5 yıllık artış bakımından en küçük değişimin yaşandığı alan okyanus enerjisi oldu. Dalga ve gelgit olayları ile deniz rüzgarlarından üretilen elektriği kapsayan okyanus enerjisinde dünyada sınırlı örnek bulunuyor. Toplam 527 megavat kurulu güce sahip okyanus enerjisi projelerinin yarısı Asya'da, yüzde 45'i ise Avrupa'da yer alıyor.

Böylece, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2019-2023 döneminde yaklaşık yüzde 52 artarak 3 bin 869 gigavat oldu. Yenilenebilir enerjinin elektrik kapasitesi içindeki payı geçen yıl yüzde 43,2'ye yükselerek, 2019'a kıyasla yüzde 8,6 artış gösterdi.

Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında yüzde 74 ile Asya kıtası ilk sırada yer alırken onu, yüzde 56 ile Okyanusya ülkeleri ve yüzde 37 ile Avrupa'daki ülkeler izledi. Aynı dönemde, Kuzey Amerika yüzde 36, Güney Amerika yüzde 29, Afrika yüzde 23 büyüme gösterdi.

Bu dönemde, toplam şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji kapasitesi ise yüzde 36 artışla 12 bin 754 megavata yükseldi.

Etiketler : uluslararası yenilenebilir enerji ajansı yenilenebilir enerji ekonomi
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX