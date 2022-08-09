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09 Ağustos 2022 Salı 09:41:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 09:41:00

Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor

Kaynak: AA

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Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle temkinli seyir devam ediyor.

ABD'de geçen hafta beklentilerin üzerinde artan tarım dışı istihdam verisi Fed'in eylülden itibaren faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisini zora soktu.

Yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri azaltması beklenirken, iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ardından enflasyonun da sürpriz yapabileceğine ilişkin tahminler risk algısını artırıyor.

Öte yandan, şirketlerin büyüme beklentilerinin zayıflamaya devam etmesi güçlenen resesyon riskiyle birlikte fiyatlamaları zorlaştırırken, tahvil piyasalarında terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeyi sürdürüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosunun getirisi arasındaki fark 21 baz puana inerken, Fed'in yayımladığı çalışmalara göre ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 3 aylık hazine bono getirisinin altına düşmesi halinde ülkenin gelecek 6 ila 18 ay içinde resesyon gireceği öngörülüyor.

Büyümeye ilişkin endişelere karşın para piyasalarında Fed'in enflasyonla mücadelede geri adım atmayacağına işaret eden fiyatlamalar öne çıkıyor. Buna göre, Fed'in eylül toplantısında yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması beklenirken, Kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı değer kazancıyla başladı.

Avrupa tarafında da büyüme ve enflasyon arasındaki ikilem fiyatlamaları zorlaştırırken, enerji arz krizi bölgeye ilişkin risklerin başında gelmeye devam ediyor.

Yarından itibaren bölgede yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin ise piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları güne Japonya hariç yükselişle başlarken, bölgede gevşeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri risk iştahını artırıyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik artsa da Çin'in Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar temkinli yaklaşımın öne çıkmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Yurt içinde, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.802,83 puana geliştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 1,62 üzerinde, 2.795,06 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da kırdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,18 artışla 17,9418'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9570 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yarın ABD, Çin ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin beklendiğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 ve 2.820 seviyelerinin direnç, 2.750 ve 2.720 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, 2. çeyrek tarım dışı üretkenlik, iş gücü maliyetleri

Etiketler : enflasyon ABD KÜRESEL PİYASALAR
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