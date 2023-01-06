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06 Ocak 2023 Cuma 09:20:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 09:20:00

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi

Kaynak: AA

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Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentileri aşmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin veriler varlık fiyatlarında oynaklığa neden oluyor.

Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı 235 bin artarak öngörüleri oldukça geride bırakırken, Fed'in şahin politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini besleyerek risk iştahını olumsuz etkiledi.

Ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 44,7'ye geriledi. ABD'de iş gücü piyasasının gücünü korumasına karşın ekonominin diğer bölümlerinden gelen karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırdı.

Analistler, ABD'nin makroekonomik veri takviminde bugün de içinde tarım dışı istihdam verisinin yer aldığı istihdam raporunun bulunduğuna dikkati çekerek, söz konusu veririnin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a inerken, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.

Fed üyeleri ise sözle yönlendirmelerine dün de devam etti. St Louis Fed Başkanı James Bullard, dünkü açıklamalarında ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin son haftalarda azaldığını söyledi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin kaldırılmaya devam etmesiyle ekonomik aktivitenin hızlanacağına yönelik öngörülerle emtia fiyatları yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,8 artmasının ardından yeni günde de önceki kapanış fiyatının yüzde 0,8 üzerinde 79,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bakırın libresi de dün 3,73 dolara kadar gerilemesinin ardından Çin'den gelen haber akışıyla yükselişe geçti ve şu sıralarda 3,82 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verileri sonrası yüzde 1,2 değer kaybetse de, yeni günde yüzde 0,2 artışla 1.837 dolardan alıcı buluyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi yüzde 1,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,02 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa tarafında dün pay piyasaları güne pozitif bir seyirle başlasa da, kapanışa yakın ABD'de artan satış baskısı Avrupa'ya da taşındı.

Almanya'nın Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bu ülkeden gelen yolculara test zorunluluğu getireceği bildirildi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya piyasaları Çin'den gelen olumlu haber akışıyla yeni güne yükselişle başlarken, Hong Kong borsası negatif ayrışıyor.

Çin'in 3 yıllık aranın ardından bu pazar Hong Kong ile sınır kapılarını açacağını duyurması piyasaları canlandırırken, artan vaka sayılarının Hong Kong'da da salgını tetikleyebileceği endişesi Hang Seng endeksini baskılıyor.

Söz konusu haber akışı yuan talebinin artmasına sebep olurken, dolar/yuan paritesi şu sıralarda yüzde 0,4 gerileyerek 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 6,8570'ten işlem görüyor.

Güney Kore'li elektronik devi Samsung'un karı dördüncü çeyrekte yüzde 69 gerilerken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla Çin'de artan rekabetin ardından Çin'deki fiyatlarında tekrar indirime gitti. Tesla böylece toplamda yüzde 40 indirim yapmış oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,37 değer kaybıyla 5.116,41 puandan tamamladı ve 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

Dün, yüzde 0,1 yükselişle 18,7643'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7710'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri ve perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar

16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu

18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, aralık ayı ISM hizmet sektörü PMI

Etiketler : işgücü küresel piyasalar istihdam
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