Küresel piyasalarda enerji fiyatları artmaya devam ediyor Küresel piyasalarda enerji fiyatları artmaya devam ediyor

Küresel piyasalarda enerji fiyatları artmaya devam ediyor Küresel piyasalarda enerji fiyatları artmaya devam ediyor

Savaştan bir gün önce 23 Şubat'ta Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratların megavatsaat fiyatı, 87,76 avrodan kapanmıştı.

Savaşın başladığı 24 Şubat'ta ise gaz kontrat fiyatı megavatsaat başına 130,66 avroya çıktı. Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla yükselen doğal gazın megavatsaat fiyatı 7 Mart'ta 217,29 avro ile tüm zamanların rekor kapanışını gördü.

Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin olumlu sonuç verebileceği ümidi ve savaşa rağmen Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz akışında sorun yaşanmadığını duyurmasıyla fiyatlar mart ortasında bir miktar geriledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına yönelik kararnameyi imzalamasıyla fiyatlar tekrar yükselişe geçti. TTF'de işlem gören mayıs vadeli kontratların fiyatı dün 125,90 avrodan kapandı. Böylece, söz konusu savaşının başından beri Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 43 arttı.

Petrolde artış devam etti

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini korurken, petrol fiyatları talep ve arza ilişkin gelişmelerle dalgalanmaya devam ediyor.

Dünya genelinde en yaygın referans olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bir gün önce 23 Şubat'ta 96,84 dolardan kapanmıştı.

Brent petrolün varil fiyatı savaşın başladığı gün bir önceki günün kapanışına göre yüzde 9,24 artarak 105,79 dolara çıktı. Petrolün varil fiyatı, savaşın yol açtığı arz endişeleriyle 7 Mart'ta 139,13 dolara kadar yükselerek Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay içinde günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrolün piyasaya sunulacağını duyurmasının ardından petrolün varil fiyatı 107,91 dolardan kapandı. Böylece, 23 Şubat'tan bu yana petrolün varil fiyatı yüzde 11 arttı.

- Kömür fiyatları yüzde 46 arttı

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ülkeleri arasında yer alan Rusya'nın savaşa girmesiyle piyasalarda tedarik endişesi fiyatları olumsuz yönde etkiledi.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 23 Şubat'ta 186,20 dolardan kapanırken, savaşın başladığı 24 Şubat'ta fiyatlar 229,75 dolara yükseldi.

Nisan vadeli kontratlarda ise fiyat 31 Mart'ta günü 273 dolardan kapattı. Böylece kömürün ton fiyatı 23 Şubat'a göre yüzde 46 artış gösterdi.