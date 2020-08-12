  • BIST
    1106.4
  • Dolar
    7,3258
  • Euro
    8,6177
  • Altın
    455,0710
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli: Yunanistan'ın, Mısır'la anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir
Prof. Dr. Mesut Hakkın Caşın'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz açıklaması: NATO gemileri tabuta girer
Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor! Türkiye "savaşı" kazandı
Hakkari'de PKK'nın finansal ayağına ağır darbe! Van'da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
İngiltere ekonomisi yüzde 20,4 oranında daraldı
Konyaspor'da iki transfer imzayı atıyor
Dışişleri'nden Yunanistan'a 'okul' tepkisi: Asimilasyonun bir parçası
İran Meclisi, Ruhani'nin sunduğu Sanayi Bakanı adayı Hüseyin Müderris Hıyabani'ye güvenoyu vermedi
Bakan Soylu duyurdu... Amanos Dağları'nda Yıldırım-5 operasyonu başladı
ABD, İran'a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek için sunacağı teklifini revize etti
TİKA'dan Gambiya'ya 'Kovid-19 yardımı
Esed rejimi yine bozguna uğradı! İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Altın fiyatlarında son durum
Koronavirüs tedbirleri devam ediyor... Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Trump NATO'nun çivisini mi söküyor?
Tarımını doğru tanımlamak! Türkiye küresel piyasada ciddi bir aktör
Doğu Akdeniz'de bin 750 kilometrelik kablo döşendi... Yunanistan ve Rum bu haberle çılgına dönecek
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı!
Trabzonspor Marlon transferini KAP'a bildirdi
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Fenerbahçe'de futbolcular testten geçti
İçişleri Bakanlığı, "vale ve değnekçi" sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:12:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:12:00

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

ABONE OL

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün başta ABD'de enflasyon olmak üzere veri gündemine odaklandı.

ABD'de teknoloji hisselerindeki satışların genele yayılması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlikler New York borsasının günü düşüşlerle tamamlamasına neden oldu.

Teşvik paketine ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın, görüşmelerin çıkmazda olduğunu söylemesi, salgında vaka sayılarının artmaya devam ettiği dönemde endişeleri artırdı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti. Dolar endeksi ise sınırlı da olsa yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyarak 93,7'ye çıktı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) verilerine göre ekonomide mevcut durum endeksi düşüşünü sürdürürken, beklentiler endeksi tahminlerin de üzerinde artış kaydetti.

Veriler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,41 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise, geçen hafta 3 kez üzerini test edip kıramadığı 1,19 direncinden başlayan düşüşünü sürdürerek 1,1710 seviyesine geriledi.

Bugün Asya borsalarında, Japonya hariç satıcılı bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam edeceğine ilişkin endişelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Altının ons fiyatı ise, dün Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerle düşüşünü hızlandırarak günü yüzde 5,72 kayıpla 1.911 dolardan tamamlaması sonrası, bugün Asya piyasalarında gerilemeye devam ederek 1.880 dolara indi.

Yurt içinde, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,21 artışla 1.110,05 puandan tamamladı. Bankacılık sektörünün günlük değer kazancı ise yüzde 6,48 oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Aktif Rasyosu'nda yaptığı değişikliklerin ardından banka hisselerindeki yükselişin devam ettiğine dikkati çekerek, bankacılık endeksindeki yüzde 6,48'lik yükselişin, 9 Nisan'dan bu yana en hızlı günlük artışa işaret ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.150 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER