Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

Geçen hafta, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve ABD'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi konusunda tarafların anlaşmaya varamaması, piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler, gelişmiş ülke piyasalarının pozitif bir seyir izlemesini sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik kararnameleri imzalamasının ardından Hazine Bakanlığı, aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in de olduğu 11 kişinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, ABD ile Çin arasında gerilimin artarak devam edeceğine ilişkin endişeye neden olsa da geçen hafta dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri genişlemeye, ABD'nin istihdam verileri de toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, beklentileri geride bırakarak temmuzda 1,76 milyon kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi.

Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,87 geriledi.

Avrupa borsalarında cuma günü sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükseliş kaydetti.

Asya piyasaları, Japonya'nın resmi tatil olduğu haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Çin'de açıklanan enflasyon verisinin temmuzda yıllık yüzde 2,7'ye çıkması sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Geçen hafta 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı 2.035 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 2.030 doların hemen altında dengelendi.

Yurt içinde, haftanın son işlem gününde etkili olan tepki alımlarına kadar uluslararası piyasalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 5,88 değer kaybetti. Cuma günü 1.000 puanın altına kadar inen endeks, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve günü bir önceki gün kapanışına göre yüzde 2,53 artışla 1.060,59 puandan tamamladı. Geçen haftayı 7,2930'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2990 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde, cuma günü açıklanacak sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de çarşamba günü enflasyon ve cuma günü perakende satışlar ile Çin'de cuma günü ve Avro Bölgesi'nde çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve Kovid-19 salgınına yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek, 1.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.