Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürmeye, şirketlerin bilançolarına ilişkin karışık sonuçlar da pay piyasalarını etkilemeye devam ediyor.

Özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri de yakından takip ediliyor.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, ABD'nin kredi notunu düşürmesi de pay piyasaları üzerindeki baskıyı artırdı.

Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin notunun düşürülmesinin gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulmayı, yüksek ve büyüyen genel hükûmet borç yükünü ve tekrarlanan borç limiti açmazlarıyla son dakika kararlarında kendini gösteren benzer nottaki emsallerine göre yönetişim erozyonunu yansıttığı kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda 9 milyon 582 bin ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda 46,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi. S&P Global tarafından açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise beklentiler dahilinde 49 oldu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, eylülde faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini, enflasyon düştükçe işsizliğin artmasını beklediğini ancak bu artışın sınırlı olacağını kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalarak 85,5 dolara gerilerken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.947 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,4 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de hafif düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da imalat sektöründeki daralmanın ekonomilerdeki resesyon endişelerini artırmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde 42,7'ye, Almanya'da 38,8'e, İngiltere'de 45,3'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, haziran ayında değişmeyerek yüzde 6,4 seviyesinde kaldı. İngiliz enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,3 değer kaybetti.

Asya piyasalarında da negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesinin risk algısını desteklediğini kaydetti.

Japonya Merkez Bankası tutanaklarında Japon ekonomisinin 2023 mali yılının ortalarına doğru ılımlı bir toparlanma kaydedebileceği belirtildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da ekonomi ve fiyat koşulları önemli ölçüde değişmezse, faiz oranlarında hızlı artış beklenilmemesi gerektiğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 7.168,51 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7.296,57 puana çıkardı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9670'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9680 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, yurt içinde de bilanço sezonundan dolayı hisse ve sektör bazlı oynaklıkların görülebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.15 ABD, temmuz ayı ADP tarım dışı istihdam