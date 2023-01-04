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04 Ocak 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 10:00:00

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Kaynak: AA

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Küresel piyasalar, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön bulmakta zorlanırken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde para politikası ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Açıklanan makroekonomik verilerde ekonomilerde durgunluk sinyalleri göze çarpmaya devam etse de, enflasyon endişesi güçlü kalmayı sürdürüyor.

Söz konusu gelişmeler Fed'in şahin adımlarını nerede sonlandıracağına ilişkin tahmin aralığını genişleterek belirsizliklerin artmasına neden olurken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı.

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD'de resesyon endişesinin gün geçtikçe artması tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklerken, dün 10 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,73 seviyesinde dengelendi.

Dün yüzde 1'e yakın değer kazanan dolar endeksi ise yeni günde 104,5 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, faizlerdeki gerilemenin değerli metalleri desteklediğini kaydederken, sanayi üretiminde yoğun kullanılan metallerin ise resesyon endişesiyle düşüş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.

Buna göre, altının ons fiyatı yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,4 artışla 1.845 dolardan işlem görürken, bakırın libresi yüzde 1 azalışla 3,79 dolarda bulunuyor.

Öte yandan, dün ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senedi fiyatı, beklentilerin altında kalan teslimat sayılarıyla yüzde 12 değer kaybederken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de zayıf talep nedeniyle üretimi azaltacağına dair haberler sonrası yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,03 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa tarafında açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, Almanya'da enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi risk iştahını artırdı.

Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 8,6'ya gerilerken, yıllık enflasyona ilişkin beklenti aralıkta yüzde 9,1'e inmesi yönündeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,8 geriledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,15 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 vaka sayıları başlıca risk unsuru olmaya devam etse de, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentiler pay piyasalarındaki baskıyı törpülüyor.

Analistler, ülkede zor durumda olan bazı inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler ve Ant grubunun sermaye artırım talebinin onaylanmasına dikkati çekerek, Çin'in inşaat şirketlerine karşı tutumu ve teknoloji şirketlerindeki regülasyonun sona ermiş olabileceği beklentisinin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün de tahvil alımlarına devam etti.

Banka tahvil getirilerini sınırlamak için 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,23 faizle sınırsız tahvil almayı teklif ederken, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda bankanın enflasyon hedeflerine ulaşana gevşek para politikası uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 48,9'a yükselse de, sanayi sektörünün daralmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gün içinde 5.704,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından artan satış baskısıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,61 azalışla 5.626,57 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7193'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7310'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de ise Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.500 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

Etiketler : fed küresel piyasalar ekonomi
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