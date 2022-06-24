Küresel havacılık sektörü ICAO Sempozyumu'nda tüm yönleriyle ele alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde küresel havacılık sektörünün önde gelen temsilcileri İstanbul'da bir araya gelecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyumun açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

Sempozyumda 9 farklı oturumda 60'ı aşkın üst düzey katılımcı konuşma yapacak. 140 ülkeden yaklaşık 1000 katılımcının başvurduğu sempozyumda, küresel havacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceği tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Sempozyum ile ICAO'nun havacılık otoritelerinin üst ve orta yöneticileri ve endüstri paydaşlarının bir araya gelerek, küresel hava taşımacılığı için güvenli, emniyetli, sürdürülebilir ve verimli bir geleceği desteklemek için en iyi uygulamalar, en son trendler ve yenilikler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor.

Sempozyumda Türk havacılık sektöründeki dönüşüm ve gelişim de uluslararası örgütlere anlatılacak.