VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten sürdürülebilir mali yapı vurgusu
Kremlin: Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylığı, Rusya'ya sorun çıkarmamalı
Balıkesir'de 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli gözaltında!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 24,3 millyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesap...
Buğday fiyatındaki 4 aylık yükseliş serisinin bu ay sona ermesi bekleniyor
Küresel havacılık sektörü ICAO Sempozyumu'nda tüm yönleriyle ele alınacak
Akdeniz Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Busenaz Sürmeneli ile Ferhat Arıcan taşıyacak
Bakan Bilgin: İlave tediyeler bayram öncesi ödenecektir
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti!
Cenaze namazında açıklandı: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Efendi olacak
Başkan Erdoğan yangın bölgesinde!
Mahmut Efendi'ye veda
AB, Ukrayna'ya "Evet" dedi: Hızlandırılmış adaylığın düşündürdükleri
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladı
"Keşke ölüsünü bulsaydım!"
Dr. Karaaltın Klinik'ten Yara İzleri İçin Recell Yöntemi
Yunanistan'ın Girit planı
Bölge halkı ihya olacak
Okan Buruk imzayı attı: Toplantıya damga vuran "Fatih Terim" sözleri
Teröre üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
47 yılda 9 bin pul biriktirdi
Sincapsız adım atmıyor
24 Haziran 2022 Cuma 14:52:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 14:52:00

Küresel havacılık sektörü ICAO Sempozyumu'nda tüm yönleriyle ele alınacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Küresel Uygulama Destek Sempozyumu'nda, havacılık sektörü tüm yönleriyle ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde küresel havacılık sektörünün önde gelen temsilcileri İstanbul'da bir araya gelecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyumun açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

Sempozyumda 9 farklı oturumda 60'ı aşkın üst düzey katılımcı konuşma yapacak. 140 ülkeden yaklaşık 1000 katılımcının başvurduğu sempozyumda, küresel havacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceği tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Sempozyum ile ICAO'nun havacılık otoritelerinin üst ve orta yöneticileri ve endüstri paydaşlarının bir araya gelerek, küresel hava taşımacılığı için güvenli, emniyetli, sürdürülebilir ve verimli bir geleceği desteklemek için en iyi uygulamalar, en son trendler ve yenilikler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor.

Sempozyumda Türk havacılık sektöründeki dönüşüm ve gelişim de uluslararası örgütlere anlatılacak.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk havacılık sektörü ICAO
Hayranlardan yoğun ilgi

Hayranlardan yoğun ilgi
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Şarkı da yazarım fistan da dikerim

Şarkı da yazarım fistan da dikerim
Vurulduğum gün kasayı boşalttı

Vurulduğum gün kasayı boşalttı
5 yıl sonra turne vakti

5 yıl sonra turne vakti
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi
6 yıl sonra sahnede

6 yıl sonra sahnede
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Moral depoluyor

Moral depoluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX