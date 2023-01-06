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06 Ocak 2023 Cuma 16:45:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 16:45:00

Küresel gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022'de FAO Gıda Fiyat Endeksi ortalamasının yıllık yüzde 14,7 artarak 1990'da kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO), yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,9 düşerek ortalama 132,4 puan oldu. Böylece, endeks art arda düşüşünü 9. aya taşıdı.

FAO, küresel gıda fiyatlarının aralıkta gerilemesinin tahıl ve bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı olduğunu belirtti.

Endekste geçen yılın aralık ayına göre ise yüzde 1 düşüş gerçekleşti.

Endeks, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra mart ayında 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

ENDEKSTE REKOR SEVİYE

Endeksin 2022 ortalaması, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 143,7 puan seviyesinde gerçekleşti. Böylece endeks, 1990'da kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 28,1 yükselmişti.

Geçen yıl, FAO'nun tahıl, et, süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyat endeksleri rekor seviyelere ulaşırken, Şeker Fiyat Endeksi 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Tahıl Fiyat Endeksi'nin enerji gibi üretim maliyetleri, olumsuz hava koşulları ve devam eden güçlü küresel gıda talebi gibi faktörler nedeniyle 2022'de yüzde 17,9 artması dikkati çekti.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alan Ukrayna ve Rusya arasında Şubat 2022'de başlayan savaş sonrası, başta buğday ve arpa olmak üzere Karadeniz ticaretinde aksama yaşanacağı korkusuyla gıda fiyatları yükselmişti

Ukrayna'dan Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir tahıl ihracat kanalının açılmasının ve üretici ülkelerdeki arzın artacağına yönelik beklentilerin ardından gıda fiyatları düşüşe geçmişti.

Etiketler : gıda fiyatları fao ekonomi
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