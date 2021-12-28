Ev alacaklar dikkat!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar sonrası dolarda sert düşüş süreci başlayınca bu durum Konut fiyatlarını da etkiledi. 2. el konut ilan sitelerinde fiyatlar gerilemeye başladı.

YÜZDE 13 DÜŞTÜ

Kura bağlı fiyat değişimini değerlendiren emlak ilan platformu Emlakjet'in CEO'su Tolga İdikat, "19 Aralık akşamında Cumhurbaşkanının açıklamaları ve ertesi gün Dolar kurundaki sert düşüşten sonraki 6 gün içinde 7 bin 800 ilanda fiyat düşürüldüğünü gözlemledik. Bu rakam, bir önceki 6 günlük döneme göre 3 kat daha fazla. Fiyatı düşürülen ilanlar ortalama yüzde 13 düşürüldü. Doların hızla tırmandığı aralık ayında mülk sahipleri kuru takiben mülklerine peş peşe zam yapmış, ev fiyatlarını dolara endeksleyerek değerlendirenler olmuştu. Mevcut Kur durumunda fiyatların bir miktar geriye çekilmesi mümkün. Şimdilik ortalama fiyatlarda aşağı doğru bir hareketlenme olmadı. Kurdaki değişimin ortalama fiyatlara yansımasını görmek için bir süre daha piyasayı gözlemlemek gerekiyor" şeklinde konuştu. İdikat, en çok fiyat düşüşü yapılan illerin İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya ve Aydın olduğunu söyledi.

PAZARLIK BAŞLADI

Dolarla gayrimenkul satışı yasak olsa da mülk sahiplerinin son dönemde dolara endeksli fiyatlama yaptığına dikkat çeken İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, "Dolarda gerileme olunca fiyatlar da bir miktar geriledi. Ancak konut piyasasında genel bir fiyat düşüşü yok, zamların geri çekilmesini görüyoruz" dedi. Emlak danışmanlık şirketi Coldwell Banker'ın Türkiye Başkanı Gökhan Taş ise pazarlık marjına dikkat çekti. Taş, "Geçtiğimiz günlerde satıcı asla indirime yanaşmıyordu. Hatta alıcı bulunduğu halde 'ucuza mı satıyorum' endişesi ile fiyatı sürekli yükseltiyordu. Satış iptalleri de sıkça gündeme geldi. Bugünlerde ise piyasada pazarlık yapılıyor. Pazarlık marjı ortalama yüzde 10 oldu" dedi.

YENİ KONUTLAR

Merkez Bankası'nın en son açıkladığı ekim ayı verilerine göre konut fiyat artışı yüzde 40'ı, yeni konut fiyat artışı ise yüzde 48'i buldu. Yeni konutlarda fiyatları belirleyen en önemli faktörün inşaat maliyetleri olduğunu belirten sektör temsilcileri, konutta fiyatlamanın günlük yapılmadığına dikkat çekti. Dolar 18 lirayı görünce bu oranda zam yapılmadığı için fiyat düşüşü de öngörmediklerini dile getiren sektör temsilcileri, "Kura bağlı inşaat maliyetlerinde gerileme olursa, bu durumda fiyat artış hızı yavaşlar" diye konuştu.