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05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:26:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:26:00

KTO Başkanı Gülsoy: İhracattaki toparlanma temmuz ayında da hızlanarak sürdü

Kaynak: AA

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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ihracattaki toparlanmanın temmuz ayında hızlanarak sürdüğünü belirtti.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında Kayseri'de ihracatın geçen yıla oranla yüzde 2,8 büyüdüğünü ve 2020 yılının en yüksek rakamlarına ulaştığını aktardı.

Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Gülsoy, "2019 yılı için Kayseri ihracat rakamı temmuz ayı 185 milyon dolar iken TİM verilerine göre 2020 yılı temmuz ayı 190 milyon 213 bin 543 dolar olmuştur. Kayseri Serbest Bölgemiz temmuz ayında 44 milyon 309 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Toplamda Kayseri'nin ihracatı 234 milyon 522 bin dolara çıkmıştır. Artış yüzde 2,8 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca 2020 yılı haziran ayına göre 170 milyon 639 bin 855 dolar olan ihracatımız yüzde 11,4 oranında artmıştır. Birinci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak'tır. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya gibi ülkelerde de ihracat miktarları artmıştır." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin çok iyi bir sınav verdiğini, salgın nedeniyle dünyada ekonomik anlamda çok zor günler yaşanırken Türkiye'de ihracatın arttığını ve pazarların genişlediğini vurguladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 11,9, ABD ekonomisinin ise yüzde 32,9 küçüldüğüne dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası ihracattaki toparlanma temmuz ayında da hızlanarak sürmüştür. Ülkemiz ve şehrimizdeki ihracat rakamlarımız 2020 yılının en yüksek rakamlarıdır. Önümüzdeki aylarda da ihracatımızın yükseleceğine ve Türkiye ekonomisinin normalleşme adımlarıyla güçlü bir çıkış yapacağına inancımız tamdır. İş dünyası olarak bu denli zorlu tablo karşısında umutsuzluğa kapılmadan, memleketimiz ve ülkemiz için daha fazla çalışmanın ve gayretin içerisinde olacağız."

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