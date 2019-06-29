Batan Yunanistan en büyük havalimanını satıyor

Yunan Özelleştirme Dairesi TAIPED, ülkenin en büyük havalimanı olan Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Atina Uluslararası Havalimanı SA'nın (AIA) yüzde 30 hissesinin satışı için talep topluyor.

Bugün yapılan duyuruda TAIPED ilgilenenlerin 30 eylül tarihine kadar başvurması gerektiğini belirterek iki aşamalı bir özelleştirme yapılacağını belirtti. Buna göre önce bir öneleme yapılacak ardından da bağlayıcı teklifler alınacak.

Kamu özel ortak teşekkülü olan AIA, 2001 yılında hizmete açılan havalimanı için 2.1 milyar euro yatırmıştı.

AIA'nın yüzde 25 hissesine hükümet, yüzde 30'una da özelleştirme idaresi sahip. Kalan hisseler ise Almanya merkezli havalimanı işletmecisi AviAlliance ve Yunan Copuzelos'ta.

Yunanistan, ekonomik krizi aşmak için 2010 yılından bu yana üç uluslararası kurtarma paketi talep etmiş ve özelleştirmeler vadedilen ekonomik reformların önemli ayaklarından birini oluşturuyor.

Ülkenin en yoğun havalimanı olan ve 16.4 milyonu uluslararası olmak üzere yılda 24 milyon yolcunun kullandığı da Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nın 30 yıllık imtiyaz hakkı AIA'da.

Habertürk