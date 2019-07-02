Kriz lobisinin hesapları bozuldu

Temelleri sağlam güçlü Türk ekonomisi, geçen yıl yaşanan dış finansal saldırılar ve kur oyununu, alınan önlemler ve hayata geçirilen ekonomi politikalarıyla savuştururken, kriz tellallarının heveslerini kursaklarında bırakmıştı. 2018’de gücüne güç atan Türk ekonomisi, geçen yıl yüzde 2.6 büyüdü. 2019’a da güçlü bir başlangıç yapan Türkiye, ekonomideki pozitif seyri aydan aya artırarak devam ettiriyor.

BAŞARILI DENGELENMENİN ETKİSİ

Mali disiplinden taviz vermeden hayata geçirilen uygulamalarla, ekonomide başlayan başarılı dengelenme süreci meyvelerini verirken, dönüşüm süreci başladı. Bu kapsamda Türkiye'nin ihracatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.9 artarak 72 milyar 666 milyon dolara çıkarken, ithalatı, yüzde 19.3 düşüşle 84 milyar 307 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık dış ticaret açığı ise 31.4 milyar dolarla 2004'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Başarılı dengelenme sürerken, yıllık enflasyon, mayısta 19.50’den 18.71’e geriledi.

SALDIRILAR TEK TEK SAVUŞTURULDU

İhracattan cari açığa, turizmden enflasyona, sanayi üretiminden tarıma kadar her alanda pozitif rüzgarların estiği Türk ekonomisi, maruz kaldığı kur saldırılarına rağmen dolar karşısında da güçlü duruşunu devam ettiriyor. Uluslararası krizlerin etkisiyle sene içinde yükselen dolar kurunu kendine silah edinen kriz lobisinin, özellikle seçim dönemlerinden önce Türkiye’ye karşı yayınladığı yanlış raporlar ve açıklamalarla Türk lirasına zarar verme çabaları, piyasalara sağlanan finans destekleri, Merkez Bankası’nın önlemleri gibi adımlarla teker teker savuşturuldu.

BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son 2 aydır dolar karşısında değer kazancını kademeli olarak artıran Türk lirası, yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptı. Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesinde yapılan görüşmelerin etkisiyle dolar hızlı bir düşüş yaşadı. G20'de ABD Başkanı Trump ve Başkan Erdoğan’ın S-400 konusundaki görüşmeleri yaptırım riskini azalttı ve TL varlıklar haftaya yükselişle başladı. ABD-Çin arasında müzakerelere devam kararının alınması, küresel piyasalarda da yükseliş yaşanmasıyla, bugün BIST 100 yüzde 3 üzerinde değer kazanarak 99 bin 700 puana yükseldi.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Dolar/TL kuru ise G20 zirvesi sonrasında 5.77’den 5.65’e gerileyerek, 11 Nisan sonrası en düşük seviyeyi gördü. Dün Türk lirası, hem küresel piyasalardaki yükseliş hem de Trump – Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası en çok değer kazanan gelişen ülke parası oldu. Türkiye’nin gösterge tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 43 baz puan düşüşle yüzde 19.25’ten ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 16.35’ten işlem gördü. Öte yandan Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri de değer kazandı. Tradeweb verilerine göre, Türkiye’nin 2030 vadeli tahvili bir sentten fazla artışla 133.588’e yükselerek mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

PERAKENDE FİYATLAR AZALDI

Piyasalardaki güçlü toparlanmanın etkisiyle, perakende fiyatlarda da düşüş gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da, haziranda perakende fiyatlarda yüzde 0,98'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,09'luk düşüş kaydedildi.

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Ekonomi yönetimi tarafından reel sektörün elini rahatlatacak teşvikler gelmeye devam ederken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası da piyasaları rahatlatacak kararları peş peşe açıkladı. BDDK kredi kartıyla alışverişlerde taksit sınırını artırırken, kart borcu asgari ödeme oranını yüzde 30’a düşürmüştü. Merkez ise geçen ay faizleri değiştirmedi ve yüzde 24 seviyesinde sabit tuttuğunu açıklamıştı. Merkez’in kararı sonrasında değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizinde değişiklik yapılmadığını, bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapılma sinyallerinin verildiğini dile getirdi.