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09 Mayıs 2023 Salı 11:26:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 11:26:00

Kritik tahıl koridoru görüşmesinin 10-11 Mayıs'ta planlanıyor

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Rus Haber Ajansına göre, Tahıl anlaşması konusunda görüşme, 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Tahıl Koridoru anlaşması için dörtlü görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

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