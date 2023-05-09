09 Mayıs 2023 Salı 11:26:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 11:26:00
Kritik tahıl koridoru görüşmesinin 10-11 Mayıs'ta planlanıyor
Rus Haber Ajansına göre, Tahıl anlaşması konusunda görüşme, 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.
Tahıl Koridoru anlaşması için dörtlü görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak
Ayrıntılar geliyor...
- Kritik tahıl koridoru görüşmesinin 10-11 Mayıs'ta planlanıyor
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