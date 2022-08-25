Kritik gün yarın! Zirve yolunda!

Altın piyasaları yarınki Jackson Hole toplantısına odaklandı. Bazı analistler bu toplantının ardından sert bir yükseliş bekliyor. Kritik toplantıya 1 gün kala da altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik başladı. Gram altın son dakika itibarı ile 1020 seviyelerine gelmiş durumda. Peki gram altında yeni bir rekor kırılır mı? Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Gram altında ilerleyen süreçte daha defansif ve olumlu bir performans ortaya koyabilir. Yani ons altını düşürecek tek faktör doların güç kazanması olur. Fakat gram altında yukarı yönlü bir hareketlilik bekliyorum" ifadesinde bulundu.

ONS ALTINDA SON DURUM NEDİR?

Fed'in bu agresif sıkılaşma adımlarının sonuna gelindi beklentisi ön plana çıktıkça ons altında bir toparlanma sürecine girileceğini ifade eden Bal şunları ifade etti:

Bunun sert bir yükselişten ziyade biraz daha kademeli bir fiyatlama şeklinde olabileceği kanısındayım. Çünkü burada hala daha doların önemli bir zayıflama kaybetmesi için önemli bir neden yok önümüzde.

GRAM ALTINDA SERT BİR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR MU?

Fed faiz artışlarına devam ediyor. Bilanço küçültmesi devam ediyor. Bunalar da dolara olan ilgiyi yüksek tutuyor. O yüzden Fed tarafında agresif faiz artışları altının üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ama bu endişeler geride kaldığı zaman eylülden sonra bu düşük seviyelerden biraz daha toparlanma olacağını bekliyorum. Gram altında ise ilerleyen süreçte daha defansif ve olumlu bir performans ortaya koyabilir. Yani ons altını düşürecek tek faktör doların güç kazanması olur.

GRAM ALTIN FİYATI

1.025,64

1.027,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.019,95

1.020,05

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.744,75

1.745,14

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.632,03

1.668,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.293,91

6.413,16

YARIM ALTIN FİYATI

3.253,54

3.335,63

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.527,47

6.650,85