VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grupları yarın İstanbul'da belirlenecek
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
Macera filmi "Avatar" yeniden 4K olarak 23 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belirlendi
Tarih TV ile zamanda yolculuk 30 Ağustos'ta Tivibu'da başlıyor
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışına ilişkin denetim detaylarını açıkladı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Bakan Nebati: Dar gelirli vatandaşlarımızın yaklaşık 30 milyar liralık icra borçlarını yakında tasfi...
Türk F-16'larına Yunan tacizi!
Emek hırsızı UNESCO
Türkiye'den komşuya sert tepki
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
ABD ve Avrupa'ya küstah çağrı!
Kritik gün yarın! Zirve yolunda!
Dev konut projesinde taksitler belli oldu! İşte ödeme tutarları
Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Ekonomik çift
Şükran güzel poz veriyor
Nişanlısıyla uçakta tanışmış
Her 2 diyabetliden 1'i hasta olduğunu bilmiyor
Kalp hastalıkları sıcaktan korunmalı
Sakatatın yanında bol limonlu yeşillik tüketin
Çocuklarda kıl dönmesinin 4 nedenine dikkat!
25 Ağustos 2022 Perşembe 08:23:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 08:23:00

Kritik gün yarın! Gram altında yeni bir rekor kırılır mı?

ABONE OL

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? sorularına yanıt arayan vatandaşlar altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliği yakından takip ediyor. Gram altında yukarı doğru bir hareketlilik beklediğini belirten Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Fed tarafında agresif faiz artışları altının üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ama bu endişeler geride kaldığı zaman eylülden sonra bu düşük seviyelerden biraz daha toparlanma olacağını bekliyorum." dedi. İşte güncel altın fiyatları...

Altın piyasaları yarınki Jackson Hole toplantısına odaklandı. Bazı analistler bu toplantının ardından sert bir yükseliş bekliyor. Kritik toplantıya 1 gün kala da altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik başladı. Gram altın son dakika itibarı ile 1020 seviyelerine gelmiş durumda. Peki gram altında yeni bir rekor kırılır mı? Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Gram altında ilerleyen süreçte daha defansif ve olumlu bir performans ortaya koyabilir. Yani ons altını düşürecek tek faktör doların güç kazanması olur. Fakat gram altında yukarı yönlü bir hareketlilik bekliyorum" ifadesinde bulundu.

ONS ALTINDA SON DURUM NEDİR?

Fed'in bu agresif sıkılaşma adımlarının sonuna gelindi beklentisi ön plana çıktıkça ons altında bir toparlanma sürecine girileceğini ifade eden Bal şunları ifade etti:

Bunun sert bir yükselişten ziyade biraz daha kademeli bir fiyatlama şeklinde olabileceği kanısındayım. Çünkü burada hala daha doların önemli bir zayıflama kaybetmesi için önemli bir neden yok önümüzde.

GRAM ALTINDA SERT BİR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR MU?

Fed faiz artışlarına devam ediyor. Bilanço küçültmesi devam ediyor. Bunalar da dolara olan ilgiyi yüksek tutuyor. O yüzden Fed tarafında agresif faiz artışları altının üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ama bu endişeler geride kaldığı zaman eylülden sonra bu düşük seviyelerden biraz daha toparlanma olacağını bekliyorum. Gram altında ise ilerleyen süreçte daha defansif ve olumlu bir performans ortaya koyabilir. Yani ons altını düşürecek tek faktör doların güç kazanması olur.

GRAM ALTIN FİYATI

1.025,64

1.027,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.019,95

1.020,05

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.744,75

1.745,14

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.632,03

1.668,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.293,91

6.413,16

YARIM ALTIN FİYATI

3.253,54

3.335,63

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.527,47

6.650,85

Etiketler : altın piyasalar gram altın
İmparatoriçenin doğum günü

İmparatoriçenin doğum günü
‘Hep böyle olalım' mesajı

‘Hep böyle olalım' mesajı
Bodrum gecesi

Bodrum gecesi
Genç oyunculara destek

Genç oyunculara destek
İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş

İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş
70 bin kişilik koro

70 bin kişilik koro
Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı
Zor günlerden geçiyor

Zor günlerden geçiyor
Hayatını film yapacak

Hayatını film yapacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes