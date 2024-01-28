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28 Ocak 2024 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 12:15:00

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının üye kimlik tespitinde "suç gelirlerinin aklanması" kriteri

Kaynak: AA

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, üyelerinin kimlik ve fotoğraf bilgilerini işlemesinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri kapsamında olduğuna karar verdi.

KVKK'nin kararına göre, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına üye olan kişi, platformdaki üyelik seviyesinin artırılmasını talep etti. Veri sorumlusu konumundaki hizmet sağlayıcı, kişinin kimliğinin ön ve arka yüzünün fotoğrafı ile vesikalık fotoğrafını istedi.

Veri sorumlusu tarafından gereğinden fazla ve ölçüsüz olarak kişisel veri işlendiğini savunan kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleme yapılması ve işlenen bilgilerinin silinmesi istemiyle KVKK'ye başvurdu.

KVKK, veri sorumlusu kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, kişisel verilerin işlenmesi hususunda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülüğünün bulunduğuna işaret ederek, veri işlemesinin uygun olduğuna karar verdi.

Kararda, veri sorumlusunca, yapılan işlemlerin kullanıcı tarafından yapıldığının tespit ve teyit edilebilmesi için kişisel verileri isteyebileceği belirtilerek, talep edilen kişisel verilerin işlenmesinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan hukuki işleme şartına dayandığına hükmedildi.

Kurul, başvurucunun kişisel verilerinin silinmesi talebinin öncelikle veri sorumlusuna iletilmesi gerektiğini belirterek, yapılacak işlem bulunmadığını kararlaştırdı.

Etiketler : kişisel verileri koruma kanunu kripto varlık hizmet sağlayacıları suç gelirlerinin aklanması
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