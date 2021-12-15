VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kripto platformunda hata: Kullanıcılar Elon Musk'tan daha zengin oldu
Hong Kong'da büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!
''Zehir'' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
"Kilit ortakla iş birliği yapmaya kararlıyız"
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
Marmara'da kar alarmı!
Asgari ücrete prim dopingi!
"Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı"
Kendisiyle rakip
30 aşçıdan yılbaşı yılbaşı
Virüs ve bakteriler ‘Sis'e tutunuyor
Koronavirüs kör edebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Aralık
Spor sonrası kas ağrısı magnezyum eksiğine işaret
Güçlü bağışıklık için C ve D vitamini önemli
Omicron Avrupa'da kaç ülkede görüldü?
İngiltere'de aşı pasaportu onaylandı
Fuat Oktay: Türkiye ekonomide kalıcı istikrarı hedefliyor
BAE'nin F-35 anlaşmasından çekileceği iddiası
Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir
DSÖ: Aşının koronavirüsten koruma etkisinde düşüş var
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Türkiye'de 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi
15 Aralık 2021 Çarşamba 10:14:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 10:15:00

Kripto platformunda hata: Kullanıcılar Elon Musk'tan daha zengin oldu

ABONE OL

Coinbase ve Binance sermayeli fiyat izleme sitesi CoinMarketCap, ilginç bir görüntülenme hatasına sahne oldu. Bir hata nedeniyle birçok kullanıcı, kısa süreliğine de olsa dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'tan daha zengin oldu.

Kripto para ticaret platformu Coinbase'deki bir hata nedeniyle birçok kullanıcı, kısa süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan daha zengin oldu.

CNN Türk'ün Russian Today'e dayandırdığı haberinde; Coinbase ve Binance sermayeli fiyat izleme sitesi CoinMarketCap, ilginç bir görüntülenme hatasına sahne oldu.

Bakiyelerinin trilyonlarca dolar arttığını gören kullanıcılar, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaptı.

Ancak aksaklık sadece ekranda gözüken bir hata olduğu için şişirilmiş kripto para birimi satılamadı.

Salı günü yaşanan kaostan sonra açıklama yapan Coinbase, "görüntüleme sorununun" çözüldüğünü duyurdu.

CoinMarketCap, hatanın düzelmesinin ardından attığı tweette yaşananları tiye alarak, "Birkaç saat için trilyoner olmak nasıl hissettirdi" diye sordu.

Kullanıcılar ise komik paylaşımlar yaptı. Ancak herkes bu aksaklığı komik bulmadı.

Bazı kullanıcılar yaşananları bir güvenlik açığı olarak yorumladı.

Etiketler : Kripto para Coinbase Elon Musk
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor
Sevgiliye ithaf

Sevgiliye ithaf
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
2022 güzel gelir inşallah!

2022 güzel gelir inşallah!
Sibel Can'a doyamadılar

Sibel Can'a doyamadılar
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
Çocuklara destek

Çocuklara destek
‘Dilberay'ın afişi çıktı

‘Dilberay'ın afişi çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER