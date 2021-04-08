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08 Nisan 2021 Perşembe 11:22:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 11:22:00

Kripto para piyasasında dalgalanma... Düşüşe geçti

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Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanma neticesinde Bitcoin, 60 bin dolar sınırından 57 bin dolara geriledi.

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle 60,000 dolar sınırından 57,000 dolara geriledi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, yeni zirvesini 61,683.86 dolar ile Mart ortasında gördü.

DHA'nın haberine göre, son 24 saat içinde 55,604.02 ve 58,731.14 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.65 düşüşle 57,051.24 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.85 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.06 trilyon dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.05 düşüşle 2,021.73 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 4.87 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 232.9 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.31 düşüşle 400.19 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 30.83 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 61.87 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 1.0 trilyon 918 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 74 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Toplam 9,165 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,034 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 55.5'ini Bitcoin, yüzde 12.1'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 213 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Ripple'ın keşfi zorunlu kılma hareketi yargıç tarafından onaylandı. Ripple'ın avukatları, XRP'nin Bitcoin ve Ethereum'a benzer olduğunu iddia ederek, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onlar hakkındaki belgelerini de mahkemeye sunmasını istemişti.

"Cardano ekosistem girişim fonu (cFund) COTI'ye küresel ödemeler için yatırım hamlesini açıkladı. Bu yeni hareket, her iki tarafın da kullanıcılara yeni ürün ve hizmetler sunmak için iş birliği yaptığı anlamına geliyor. Ayrıca COTI yönetiminin de haberi onayladığını bildirildi.

"'CoinShares Physical Litecoin' olarak adlandırılan ürün, Avrupa'da düzenlenmiş bir borsada piyasaya sürülen ilk Litecoin tabanlı yatırım ürünlerinden birisi oldu.

"Düzenlenmiş SIX İsviçre Borsası'nda "LITE" kodu altında listelenecektir. Her bir LITE birimi, başlangıçta 0.20 LTC (46.95 dolar) ile desteklenerek, yatırımcılara Litecoin ağının yerel varlığına pasif bir şekilde satın alma olanağı sağlayacak.

"Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, bu yılın başlarında Florida şehrinin hazinesine Bitcoin eklemesini istediğini söyleyerek kriptoya olan ilgisini belirtmişti.

"Şimdi, Suarez dikkatini Ethereum'a çevirerek şehrin kriptoyu keşfetmesini istiyor. Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin ve Suarez, şehir hizmetlerine odaklanan yeni bir ortak projeye başladıklarını duyurdu."

Avupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı açıklamada, dijital euronun devreye alınmasına ilişkin altı aylık ya da bir yıllık bir değerlendirme yapacağını belirtti:

"Tüm süreç – hadi bu konuda gerçekçi olalım – benim görüşüme göre dört yıl daha, belki biraz daha fazla sürecek. Ancak, bunu dört yıl içinde koruyabileceğimizi umuyorum. Çünkü bu teknik bir çaba ve temel bir değişiklik çünkü doğru yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor. Avrupalılara borçluyuz, kendilerini güvende ve emniyette hissetmeleri gerekiyor. Bir dijital banknotun merkez bankası destekli, eşdeğeri bir para birimini ellerinde tuttuklarını bilmeleri gerekir. Herhangi bir sistemi kırmayacağımızdan, ancak sistemi geliştireceğimizden emin olmalıyız."

Etiketler : kripto para bitcoin ripple
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