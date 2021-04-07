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07 Nisan 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 14:00:00

Kripto para ile sandalye satışı

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BURSA Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda, sandalye üreten bir şirket, kripto para ile satış gerçekleştiriyor.

BURSA Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda, sandalye üreten bir şirket, kripto para ile satış gerçekleştiriyor. Küresel piyasa şartlarına uyum sağlamak istediklerini söyleyen Ramiz Coşkun, "Global piyasada kripto paraya talep olduğunu gördük. Nakit satışlarımız da devam ediyor. Biz bu konuyu ileriye dönük adım olarak görüyoruz" dedi.

Etiketler : bursa kripto para ticaret mobilya
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