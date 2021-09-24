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24 Eylül 2021 Cuma 14:58:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 14:58:00

Kripto para hisselerinde Çin depremi

Kaynak: Reuters

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Çin'in kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasaklamasının ardından kripto para hisselerinde sert bir düşüş yaşandı. Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Çin merkez Bankası'nın kripto para ticaretine müsamaha göstermeyeceği ve yurtdışındaki borsaların anakaradaki yatırımcılara hizmet sağlamasını yasakladığı yönündeki açıklamasının ardından, Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Reuters'ta yer alan habere göre Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı yoğunlaştırdı.

Merkez bankasının yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere on Çin devlet kurumu ortak bir açıklamada, kripto para ticareti üzerinde "yüksek basınçlı" bir kısıtlamayı sürdürmek için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Kararın açıklanması üzerine Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Etiketler : Çin merkez Bankası kripto para ticareti Bitcoin Merkez bankası
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