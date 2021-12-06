Kripto borsasında 196 milyon dolarlık vurgun!

Ünlü kripto borsası BitMart, şok edici bir haberle kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket, milyonlarca dolarlık kripto kaybıyla sonuçlanan bir saldırıya uğradığını bildirdi. İlk etapta borsanın 100 milyon dolarlık bir vurguna uğradığı ileri süren bir rapor yayınlansa da kaybın Ethereum zincirindeki çeşitli kripto para birimlerinden 100 milyon dolar, Binance Smart Chain'den ise 96 milyon dolar olduğu belirlendi.