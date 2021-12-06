VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Doha'da Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
İngiliz mahkemesinden Uber'e veto: Yasalara uygun değil
Başkan Erdoğan Katar'da
Kamu çalışanlarına maaş düzeltmesi
Fiyatına paha biçilemiyor! Türkiye üretti
Döviz kuruyla ilgili kritik adım
Urse: Türkiye, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana katkı sunuyor
2022 asgari ücret zammı şekillenmeye başladı!
"12 yeni anlaşmaya imzalanacak"
Başkan Erdoğan, 12. Boğaziçi Zirvesi'ne mesaj gönderdi
AK Parti'li Çelik'ten Rum Yönetimi'ne tepki
Türkiye'de ilk defa üretildi! Yurt dışındaki rakipleri ortaklık teklif etti
Babası feci şekilde darbetmişti... 2 aylık bebek taburcu oldu
Canlı yayında itiraf gibi açıklama!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Salgın bile silah satışlarını durduramadı
Körfez'de ambargoları alt üst eden strateji
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin Kazananları Belli Oldu
COP 22 Konferansı Antalya'da yapılacak
"Papa'nın Müslüman Türk'e tahammülü yok"
İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli
Müslüman düşmanı cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
06 Aralık 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 19:00:00

Kripto borsasında 196 milyon dolarlık vurgun!

ABONE OL

Ünlü kripto borsası BitMart, şok edici bir haberle kullanıcılarının karşısına çıktı.

Ünlü kripto borsası BitMart, şok edici bir haberle kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket, milyonlarca dolarlık kripto kaybıyla sonuçlanan bir saldırıya uğradığını bildirdi. İlk etapta borsanın 100 milyon dolarlık bir vurguna uğradığı ileri süren bir rapor yayınlansa da kaybın Ethereum zincirindeki çeşitli kripto para birimlerinden 100 milyon dolar, Binance Smart Chain'den ise 96 milyon dolar olduğu belirlendi.

Etiketler : Kripto borsası BitMart Ethereum zinciri Binance Smart Chain
Engin'in bir tanesi

Engin'in bir tanesi
Ambulans ekibine 'hayat' teşekkürü

Ambulans ekibine 'hayat' teşekkürü
Yatırımlarımı çocuklarımın eğitimine yaptım

Yatırımlarımı çocuklarımın eğitimine yaptım
"Mercan annesine benziyor"

"Mercan annesine benziyor"
Gözlerini alamadı

Gözlerini alamadı
‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı

‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı
Marcus yorumundan kaçındı

Marcus yorumundan kaçındı
"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"

"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"
Yeni bir polemiğin ateşini fitilledi

Yeni bir polemiğin ateşini fitilledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER