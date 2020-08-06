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06 Ağustos 2020 Perşembe 13:25:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 13:25:00

Kredili konut satışı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 1000 arttı

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, temmuzda kredili konut satışının 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi oranlarının düşmesi ile başlayan konut satışlarındaki artış devam ediyor.

Bakanlığın paylaştığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayında ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışı gerçekleştirildi. En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu.

İstanbul'da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı, en çok konut geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt'ta satıldı. Esenyurt'ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik'te 1880, Sancaktepe'de ise 1560 kredili konut satıldı.

İstanbul'un diğer ilçelerinden Ümraniye'de 1370, Beylikdüzü'nde 1280, Kartal'da 1267, Maltepe'de 1213, Küçükçekmece'de 1143, Çekmeköy'de 1124 ve Tuzla'da 1058 kredili konut satışı gerçekleşti.

Ankara'da en çok kredili konut satışı Çankaya'da yapıldı

Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise başkent Ankara oldu. Ankara'da geçen ay 18 bin 566 kredili satış işlemi gerçekleşti. Çankaya'da 3 bin 243, Keçiören'de 2 bin 866, Etimesgut'ta 2 bin 741, Yenimahalle'de 2 bin 479, Mamak'ta 2 bin 301 kredili konut satıldı.

En çok kredili konutun satıldığı 3'üncü il İzmir oldu. İzmir'de 10 bin 741 kredili konut satıldı. İlçeleri Buca'da 1401, Çiğli'de 1000, Karşıyaka'da 998, Menemen'de 857 ve Torbalı'da 786 kredili konut satışı gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok konutun satıldığı diğer şehirler ise Bursa ve Kocaeli oldu. Bursa'da geçen ay 6 bin 60, Kocaeli'nde 5 bin 66 konut satıldı.

Temmuzda toplam 141 bin 434 kredili konut satışı yapıldı

Geçen yıl temmuzda 14 bin 348 kredili konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı.

Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 250 bin 792'ye ulaştı. Kredili konut satışlarından ayrıca hazineye 1 milyar 428 milyon 968 bin lira kazanç sağlandı.

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