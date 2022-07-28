Kredi ve kart borçlusu için müjde hazırlığı

Takibe düşen veya icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlularına dönük düzenleme için hazırlık yapılıyor. Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri dün son bir toplantı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.

TOPLANTI YAPILDI

Taslağın kapsamına ilişkin detaylar dünkü toplantının ardından netlik kazandı. Bakanlıkların yetkilileri dün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verdiler. Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışmaya ilişkin detay paylaşılmazken, taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacağı öğrenildi.

ERDOĞAN DUYURACAK

Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre çalışma kredi veya kredi kartından dolayı takibe düşmüş, icralık olmuş dar gelirli tüketicileri kapsayacak. Üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında borç öteleme, yeniden yapılandırma ve takip süresinin uzatılması da var. Takibe düşen tüketici sayısı son denemde 1.5 kat artmıştı.

KARTLI HARCAMALAR % 85 BÜYÜDÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa'nın üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Kartlı Harcamalar Analizi"ne göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde aylık kartlı harcamalar ortalaması geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 arttı. Dün açıklanan verilere göre ilk çeyrekte e-ticaret harcamaları yüzde 90, banka kartı harcamaları yüzde 118 büyümesi, temassız ödemeler de 3 kat artış gösterdi. Seyahat harcamalarında yüzde 201 büyüme gözlemlenirken, yeme-içmede bu oran yüzde 225'e ulaştı.

ESNEKLİK KALKTI, TAKİP ORANI ARTTI

BDDK'nın sorunlu kredileri takibe atma süresi esnekliğinin tamamen uygulamadan kalkmasıyla birlikte ocakta bireysel kredi ve kart borcundan takibe düşenlerin sayısı üçe katlandı. Geçen yıl ocakta 73 bin kişi kart ve kredi borcundan takibe düşerken bu yıl sayı 222 bine çıktı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla 30.5 milyar TL oldu. Takibe düşenlerin sayısı da yılın ilk 5 ayında 403 binden 748 bine çıktı. Takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 1.6 milyon kişi artarak 36.1 milyon kişiye ulaştı. Borçlu kişilere ait ortalama kredi bakiyesi ise 31 bin 500 TL oldu.