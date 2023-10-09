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09 Ekim 2023 Pazartesi 10:36:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 10:36:00

KOSGEB'de üst düzey atama! Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı oldu

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Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanının 7 Ekim 2023 tarihli kararı ile KOSGEB Başkanı olarak atandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı görevine Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu getirildi. İbrahimcioğlu, sivil teknolojiler ve girişimcilik ekosistemine yönelik başarılı çalışmalarını KOSGEB'e taşıyacak.

A. Serdar İbrahimcioğlu Kimdir?

Girişimcilik, teknoloji ve izolasyon alanında uzun yıllara dayanan kariyerinde bulunduğu görevlerde getirdiği yenilikçi bakış açısıyla öne çıkan ve yürüttüğü projelerle Türkiye'nin teknoloji ekosistemine büyük katkı sunan A. Serdar İbrahimcioğlu, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında imalat sektöründe girişimi oldu. Mezun olmasının ardından inşaat sektöründe çalışmaya başlayan İbrahimcioğlu; endüstriyel tesis, sanat yapıları ve konut projelerinde yöneticilik yaptı.

2012 yılında teknoloji girişimcisi olarak KOSGEB ve MÜSİAD destekli Kuluçka Merkezi'nde yer aldı. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Yapı İşletmesi Bölümü'nde "Sürdürülebilir Yapılarda Gayrimenkul Değerleme" konulu çalışma yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta Teknik Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan İbrahimcioğlu, 2019 yılında "Bilişim Sektöründe Teknolojinin Planlanması" tezi ile ikinci yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Kasım 2018'de Bilişim Vadisi Genel Müdürü olarak göreve başlayan İbrahimcioğlu, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde "Kriz Ortamlarında Teknoloji Odaklı Sanayinin Dayanıklılık (Resilience) Kapasitesinin Araştırılması" adlı doktora çalışmasına devam ediyor.

2020 yılında Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 2022 yılında ise 4.Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurulmasında ve komite süreçlerinde görev aldı.

Brüksel Merkezli İnovasyon ve Teknoloji Derneği başkanlığını yapan İbrahimcioğlu, Türk teknoloji girişimcilerinin uluslararası projelerde daha fazla yer alabilmesi için lobi faaliyetleri gerçekleştiriyor.

İbrahimcioğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Dijital Oyun ve Animasyon Geliştirme A.Ş. ile Türk oyun geliştirme ekosistemine katkı sunarak ülkemizin ve özellikle gençlerin küresel dijital ekonomiden daha fazla yararlanması için çalışmalar yürütüyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden İbrahimcioğlu; Milli Teknoloji Hamlesi, sürdürülebilirlik, sanayinin dijital dönüşümü ve yatırım fonları kapsamında üniversitelerde, ulusal ve uluslararası etkinliklerde anahtar konuşmacı olarak yer alıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi olan Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Etiketler : kosgeb atama serdar ibrahimcioğlu
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