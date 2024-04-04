VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YSK'den 2 ilçe için karar!
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde!
Ankara'daki yangının nedeni belli oldu
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Van'da DEM Parti adayının "mazbatasının iptalini" isteyen CHP'li yönetici hakkında ihraç talebi
"Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir"
04 Nisan 2024 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 15:45:00

KOSGEB, deprem bölgesinde yaklaşık 52 bin işletmeye 16,7 milyar lira destek sağladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü belirterek, KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 12,8 milyar liralık finansmanın tamamının bölgedeki işletmelere aktarıldığı bilgisi verildi.

Bu finansmanın bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 4,2 milyar liralık kredi anlaşması imzalandığı anımsatılan açıklamada, "Anlaşma ile Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan işletmelere de ödemeleri yapılmaya devam ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in deprem bölgesine uluslararası fonlardan sağladığı desteklere ilişkin bilgileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının temini konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 15 Kasım 2023'ten bu yana Dünya Bankası ve JICA işbirliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildi."

"BİZİM İÇİN CAN SUYU OLDU"

Açıklamada, KOSGEB aracılığıyla uluslararası fonlardan sağlanan finansman desteklerinden yararlanan kadın girişimcilerin işletmelerini yeniden inşa ediş süreçlerine ilişkin görüşleri de yer aldı.

Hatay'da depremden etkilenen MyOffice Mobilyanın kurucusu Fatma Önal Önlen, uygulanan programla işletmesinin yeniden canlanma sürecini anlattı.

KOSGEB'in desteğiyle iş yeri makinelerini onardığını belirten Önlen, "Proje, maddi desteğinden ziyade manevi olarak Hatay'da yaşayabileceğim umudunu verdi. Devlet bizi bırakmıyor ve işimize devam edebileceğimizin gücünü hissettim. Bunun gibi desteklere çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren MSM Konfeksiyonun kurucusu Hatice Kübra Köse, programdan faydalanıp işletmesini yeniden ayağa kaldırdığını bildirdi.

Kahramanmaraşlı kadın girişimci Gamze Rabia Görkem de iş yerinin depremde ağır hasar aldığına dikkati çekerek, "KOSGEB desteği yeni iş yeri kurulumunda büyük rol oynadı. Deprem bölgesine özel kredi desteğinden faydalandım. Bu bizim için can suyu oldu." ifadesini kullandı.

Etiketler : mehmet fatih kacır kosgeb deprem bölgesi işletme
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX