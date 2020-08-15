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15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:04:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:04:00

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti! Sabiha Gökçen'den Kuveyt'e seferler başladı

Kaynak: DHA

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İstanbul Sabiha Gökçen havalimanından Kuveyt'e uçuşlar Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Yabancı havayolu şirketleri, İstanbul'a dönüşleri oldu. Bu kapsamda Sabiha Gökçen'den Kuveyt'e uçuşlar da tekrar başladı. Bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren Kuveyt'in önde gelen havayollarından Jazeera Havayolları, Sabiha Gökçen'e haftada 3 gün sefer düzenleyeceği belirtildi.

Koronavirüs salgını kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 28 Mart tarihinde uçuşlara geçici süreyle ara verilmiş, ardından da 1 Haziran tarihinde iç hat, 12 Haziran tarihinde ise dış hat uçuşları yeniden başlamıştı. Ülkelerin uçuş kısıtlamalarının arka arkaya normale dönmesi ile birlikte havayolları da Sabiha Gökçen’e gelmeye devam ediyor.

Kuveytli Jazeera Havayolları, bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı seferlerine yeniden başladı. A320 tipli j9305 sefer sayılı uçuşla saat 14.00 sıralarında Jazeera havayolları bugün 116 yolcuyu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına getirdi. Seferde, koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların maske taktıkları gözlendi. İstanbul’dan da Kuveyt’e gidecek yolcular da kontrollerini ve bilet işlemlerini tamamlayarak uçağa bindi. Jazeera Havayollarının Kuveyt’ten, Sabiha Gökçen’e her hafta Çarşamba, Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftada üç gün sefer düzenleyeceği öğrenildi. Sabiha Gökçen’den halen 45 dış hat noktasına uçuş yapılıyor.

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