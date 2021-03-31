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31 Mart 2021 Çarşamba 10:58:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 10:58:00

Koronada yeni dönem: Normalleşme desteği devreye giriyor

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Kısa çalışma ödeneğinin ardından 1 Nisan itibarı ile normalleşme desteği devreye girecek.

1 Nisan itibarıyla kısa çalışma ödeneği yerine normalleşme desteği devreye sokulacak. İşverene işçi başına ayda 1341 liraya kadar destek sağlanacak.

TRT Haber'in haberine göre Koronavirüs salgını sürecinde çalışanlara destek olmak amacıyla devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin ardından normalleşme desteği devreye sokulacak. İşveren 1 Nisan'dan itibaren işçilerini ya normal çalışmaya geçirecek, ya da ücretsiz izne çıkartacak.

İŞVERENE İŞÇİ BAŞINA AYLIK 1341 LİRAYA KADAR DESTEK

Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL'ye kadar normalleşme desteği sağlanacak.

Öte yandan, SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son gün bugün. Ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri de bugün açıklanacak.

TÜRKİYE YATIRIM ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

2020 yılında yaklaşık 6 milyar dolar yatırım alan Türkiye'ye yabancı ilgisi devam ediyor. Yılın ilk ayında alınan yatırım miktarı 228 milyon dolar oldu. Ocak'ta Türkiye'ye en fazla yatırım Hollanda'da geldi. Hollanda'yı ABD ve İngiltere izledi. En fazla yatırım da imalat sektörüne yapıldı.

YAPILANDIRMADA SON TAKSİT BUGÜN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta, yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart'ta dolmuştu. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor. Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.

TÜİK, EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ VE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak. Şubat ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüşle 95,8 olarak gerçekleşmişti.

Kurum ayrıca şubat ayı Dış Ticaret Verilerini yayımlayacak. İhracat, 2021 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 14 milyar 279 milyon dolar, ithalat yüzde 3,7 azalarak 17 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Etiketler : NORMALLEŞME DESTEK PARA KORONA
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