Konut hamlesi neler getirecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi hem vatandaş nezdinde hem de inşaat sektöründe büyük yankı yarattı. Sektör oyuncuları yeterli arzın sağlanması durumunda satılık ve kiralık fiyatlarındaki artışı durduracağını, hatta fiyatların düşüşe geçebileceğini söylüyor.

HAZIRLIK SÜRECİ

Dün, gayrimenkul sektör temsilcileri tarafından yapılan "kiralık konut talebinde azalma olduğu" yönündeki açıklamaların ardından, düşüşe katkı sağlayacak bir haber de Kabine Toplantısı'ndan geldi. Toplantının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını belirterek, hazırlıkların bitmek üzere olduğunu, detayların gelecek ay duyurulacağını açıkladı. İnşaat sektörü oyuncuları, satılık ve kiralık fiyatlarındaki artışın önüne geçebilecek en kritik konunun, "konut üretiminde arzın talebi geçmesi" olduğunu belirtiyorlar. MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş Türkiye'de yıllık en az 800 bin konut ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Mevcut ruhsat izni tablosu ise talebin çok gerisinde. Bu arz artışı, maliyetler dolayısıyla artmış fiyatları frenleyebilir ve son 10 yılda düşen ev sahipliliği oranını artırabilir" diye konuştu.

MÜJDE 'ALT GELİRE'

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise bu yılın ilk yarısında 726 bin 398 konutun el değiştirdiğini ve rekor kırıldığını hatırlatarak, "Ancak artan fiyatlar nedeniyle orta ve alt gelir grubunun konuta ulaşma ihtimali çok düşmüştü. Sosyal konut hamlesiyle hem fiyat artışları duracak hem de orta ve alt gelir grubu ev sahibi olacak" şeklinde konuştu.

TOPLUMUN HER KESİMİNE POZİTİF KATKI

Sosyal konut hamlesiyle birlikte, ev alma fikrinden uzaklaşan alt ve orta gelir grubunun ev sahibi olmasının sağlanması, sektörde özellikle son 2 yılda düşen istihdam oranının tekrar artması, mobilyadan betona inşaat sektörünün etkilediği 250 alt sektörün hareketlenmesi, astronomik şekilde artışa geçen konut ve kira rakamlarını frenlemesi ve geri çekmesi özel sektörün de sürece dahil edilmesiyle sektör oyuncularının nefes almasının sağlanması, deprem yönetmeliğine uygun güvenli konutların üretilmesi, dolayısıyla toplumun her kesimini pozitif yönde etkileyecek bir ivme yakalanması öngörülüyor.

TIRMANIŞA GEÇEN FİYATLARA GEM VURUR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlardaki önlenemeyen fiyat artışına bizzat el atmasını sektör adına sevindirici bulduklarını söyledi. Durbakayım sözlerine şöyle devam etti: Hükümetin TOKİ kanalıyla gerçekleştireceği bu büyük proje, son 3-4 yıldır azalan konut arzı nedeniyle tırmanışa geçen fiyatlara gem vuracaktır. Özel sektör olarak, bu ulusal görevde biz de elimizden geleni yapmaya hazırız.

DEV PROJE EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde başlatılacak konut projesiyle birlikte kira ve konut fiyatlarında gerileyeceğini belirterek, "Yaptığımız projelerle buna imkan sağlayacağız" dedi.

SUNİ BİR ARTIŞ

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Kira artışı suni bir artıştı. Bizim hamlelerimizle durumda iyileşme olacak. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Fiyatların gerilemesine neden olacak ve sistem oturacak. Sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacak."