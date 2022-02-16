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16 Şubat 2022 Çarşamba 19:38:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 19:38:00

Konut fiyat artışında yeni rekor

Kaynak: AA

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Konut fiyatlarındaki artış aralık ayında yüzde 59,6 ile yeni bir rekora imza attı. Konut fiyatlarında reel artış yüzde 17,9 olurken, İstanbul'da yıllık artış yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta 2020'nin aynı ayına göre ise yüzde 59,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,9 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,3, 8 ve 7,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 63, Ankara'da yüzde 55,7, İzmir'de yüzde 58,3 yükseldi.

Etiketler : Türkiye Endeks Konut Fiyat
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