Komisyon'da kabul edildi! Milyonların beklediği Torba Yasa tamam

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM: Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Torba Yasa'ya önceki gece eklenen bir maddeyle ise memur emeklisi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin yılın ikinci 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alması da kararlaştırıldı.

KURUMLAR VERGİSİ'NDE 5 PUAN ARTIŞ: Kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi. Bu oran, bankalar, finansal kiralama, faktöring, finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, döviz büfeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri için yüzde 30 olarak uygulanacak. Artırılmış kurumlar vergisi, 2023 yılı gelirlerinden başlamak üzere geçerli olacak.

AKARYAKITA OTOMATİK ÖTV: Akaryakıt ve doğalgazın içinde yer aldığı ÖTV listesine, maktu vergi tutarlarının 6 aylık Yİ-ÜFE oranında otomatik olarak artırılmasını öngören bir madde de eklendi.

İŞVERENE 500 TL ASGARİ DESTEK: Asgari ücretin artırılmasından sonra, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin de 500 liraya çıkarılmasını öngören hüküm de yer aldı.

* KİRAYA SINIR: Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılacak

İSTİSNALAR KALKTI: Yasada kurumların aktifindeki en az iki yıl süreyle bulunan gayrimenkullere uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi yüzde 50'den yüzde 25'e düşürülürken bu gayrimenkullere uygulanan KDV istisnası da kaldırıldı.

KOVID CEZALARINA İPTAL VE İADE: Yasayla Kovid tedbirlerine uymayanlara verilen para cezalar silinirken, cezasını ödeyenlere ise iade yapılması hükme bağlandı.

KKM, MERKEZ'E GEÇTİ: Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan destekler, Merkez Bankası'na devretti.

ÇEVRE CEZALARI ARTTI: Yeniden değerleme oranı kadar artırılan Çevre Kanunu'nda öngörülen cezaların iki katına kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi. Daha önce bu yetki yarısına kadar artırma şeklindeydi.

İHRACATA TEŞVİK: İhracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranının 5 puanlı indirimli uygulanması sağlanacak.

DEPREM BÖLGESİNE DÜZENLEME: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afet bölgesi ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle sanayi alanı olabilecek yerler, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, alanın durumuna göre ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek. Tespit edilen yerler Cumhurbaşkanı kararıyla sanayi alanı olarak belirlenecek. Belirlenen sanayi alanlarında ilgili kurumlarca izinlendirme ve vasıf değişikliği bir hafta içinde yapılacak.