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01 Temmuz 2019 08:00 | Pazartesi

KOBİ'lere mentorluk desteği

TÜBİTAK, KOBİ’lerin cirolarının ve sektördeki payının artması, işletmelerin yeni pazarlara girebilmesi için mentorluk desteği sağlayacak. Firmaların rekabet gücünü artırmak için 750 bin liraya kadar hibe verilecek. 

Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında yapılan araştırma, geliştirme ve teknoloji çalışmalarına büyük katkı sunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’e de (KOBİ) büyük katkı sağlıyor. Üretim ve ihracatın temel yapıtaşlarından olan KOBİ’lerin ekonomik olarak güçlendirilmesi, yeni pazarlara kolay ulaşım sağlayarak, sektörde daha fazla söz sahibi olabilmesi için TÜBİTAK, yeni destek çağrısında bulundu. 

CİRO VE PAZAR ARTACAK

Bu kapsamda TÜBİTAK, KOBİ'lerin rekabet koşullarına uyum sağlaması, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yapmaya teşvik edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla, yürütülecek faaliyetlere mentorluk desteği vermek üzere bir çağrıya çıktı. Bu çağrıyla TÜBİTAK desteklerinden faydalanmış KOBİ ve teknogirişim firmalarına mentorluk hizmeti sağlanarak, bu firmaların; ciroda ve mevcut pazar payında artış sağlanması, yeni pazarlara giriş imkanının oluşturulması, mevcut yurtdışı satışlarında artış göstermeleri hedefleniyor. 

FİRMALAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK 

Ayrıca KOBİ’lerin, mentorluk hizmetiyle rekabet koşullarına uyum konusundaki farkındalıklarını artırması ve değişim sürecinde karşılaştıkları sorunları daha kolay çözmeleri öngörülüyor. KOBİ'lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyimli, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri çağrıya başvuru yapabilecek. Proje kapsamında kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, mesleki ve sektörel sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması öneriliyor. Bu çağrı sonucunda oluşturulacak arayüzlerle KOBİ'lere mentorluk hizmeti verilmesi amaçlanıyor. 

REHBERLİK EDECEKLER

Proje sonucunda oluşturulacak arayüzlerle KOBİ’lere mentorluk hizmeti verilmesi amaçlanırken, mentorluk hizmetiyle “kendi alanında diğer sektör temsilcilerinden daha fazla bilgi ve deneyimi olan ve bu özelliğinden faydalandırmayı bilen ve isteyen kişilerin deneyim ve birikimlerini KOBİ’lere aktararak yenilik yönetimi ve ticarileştirme süreçlerinde rehberlik etmelerine” olanak sağlanacak. 

SON BAŞVURU 16 TEMMUZ

Söz konusu proje için başvurular 16 Temmuz'a kadar TÜBİTAK'a sunulacak. 1 Ekim itibarıyla desteklenmeye hak kazanan arayüzler mentorluk faaliyetlerine başlayacak. Yüzde 100 hibe şeklinde verilecek desteğin, proje bütçesi üst sınırı 750 bin lira olarak belirlendi. Desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, hizmet alımları ve genel giderler olarak belirlendi. KOBİ'lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla brüt 400 TL/saat üzerinden desteklenecek. Dönemsel destek tutarının en fazla yüzde 15’i kadar genel gider desteği verilecek. Destek başlangıç tarihi 1 Ekim olarak belirlendi. Proje destek süresi, ilk 6 ay eşleştirme, son 18 ay uygulama olacak şekilde, en fazla 24 ay olacak. Projeler altışar aylık dönemlerle izlenerek değerlendirmeye alınacak. 

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